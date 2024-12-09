VK рассматривает возможность провести IPO VK Tech
VK Tech – поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Как отмечает компания, в портфель продуктов входят готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. За девять месяцев 2024 г. выручка по МСФО VK Tech выросла на 60,1% год к году и составила 7,7 млрд руб. Рост выручки от крупных клиентов составил 45,6%, а рост выручки от клиентов малого и среднего размера – 75,5%. Основными драйверами роста выступают облачная платформа VK Cloud и сервисы VK WorkSpace.
Операционные расходы за девять месяцев 2024 г. составили 6,2 млрд руб., увеличившись на 21,7% в основном за счет роста расходов на IT-команду. EBITDA в отчётном периоде выросла до 1,5 млрд руб. при маржинальности в 19,1%. Вследствие сезонного характера деятельности VK Tech существенная часть выручки приходится на конец календарного года.