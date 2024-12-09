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VK рассматривает возможность провести IPO VK Tech

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VK рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) VK Tech на Мосбирже, говорится в сообщении компании. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

VK Tech – поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Как отмечает компания, в портфель продуктов входят готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. За девять месяцев 2024 г. выручка по МСФО VK Tech выросла на 60,1% год к году и составила 7,7 млрд руб. Рост выручки от крупных клиентов составил 45,6%, а рост выручки от клиентов малого и среднего размера – 75,5%. Основными драйверами роста выступают облачная платформа VK Cloud и сервисы VK WorkSpace.

Операционные расходы за девять месяцев 2024 г. составили 6,2 млрд руб., увеличившись на 21,7% в основном за счет роста расходов на IT-команду. EBITDA в отчётном периоде выросла до 1,5 млрд руб. при маржинальности в 19,1%. Вследствие сезонного характера деятельности VK Tech существенная часть выручки приходится на конец календарного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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