БКС подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг

НРД сообщил о создании системы быстрого перевода ценных бумаг в августе 2023 г. Изначально депозитарий планировал начать подключение брокеров к ней в I квартале 2024 г. В мае представитель НРД заявил «Ведомостям», что запуск сервиса перенесен на конец этого года, но уже в июне глава Мосбиржи Виктор Жидков, на тот момент занимавший пост председателя правления НРД, допустил, что сервис может полноценно заработать к середине осени.