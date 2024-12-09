БКС подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг
Система быстрых переводов (СБП) позволит инвесторам переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.
Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис заполнит поручения автоматически. Инвесторы также получат возможность электронного перевода сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.
НРД сообщил о создании системы быстрого перевода ценных бумаг в августе 2023 г. Изначально депозитарий планировал начать подключение брокеров к ней в I квартале 2024 г. В мае представитель НРД заявил «Ведомостям», что запуск сервиса перенесен на конец этого года, но уже в июне глава Мосбиржи Виктор Жидков, на тот момент занимавший пост председателя правления НРД, допустил, что сервис может полноценно заработать к середине осени.
22 октября управляющий директор НРД по инфраструктурным проектам Сергей Берневега сообщил, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» полностью готов и протестирован, но для его запуска нужно внести поправки в Налоговый кодекс и утвердить единый стандарт передачи информации о ценных бумагах между брокерами.