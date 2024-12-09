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БКС подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг

Ведомости

Клиенты «БКС мир инвестиций» получат возможность быстрого перевода ценных бумаг между брокерами по мере подключения к этой системе других участников рынка, предположительно – в I квартале 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба БКС.

Система быстрых переводов (СБП) позволит инвесторам переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.

Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис заполнит поручения автоматически. Инвесторы также получат возможность электронного перевода сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.

НРД сообщил о создании системы быстрого перевода ценных бумаг в августе 2023 г. Изначально депозитарий планировал начать подключение брокеров к ней в I квартале 2024 г. В мае представитель НРД заявил «Ведомостям», что запуск сервиса перенесен на конец этого года, но уже в июне глава Мосбиржи Виктор Жидков, на тот момент занимавший пост председателя правления НРД, допустил, что сервис может полноценно заработать к середине осени.

22 октября управляющий директор НРД по инфраструктурным проектам Сергей Берневега сообщил, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» полностью готов и протестирован, но для его запуска нужно внести поправки в Налоговый кодекс и утвердить единый стандарт передачи информации о ценных бумагах между брокерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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