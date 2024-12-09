Мосбиржа запустила календарь IPO с данными о прошедших и планируемых размещениях
Мосбиржа запустила календарь первичных публичных размещений (IPO) с данными о прошедших и планируемых сделках, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына.
По ее словам, календарь – информационный ресурс, где будет размещаться информация о компании на основе данных в интернете. Как уточнила Курицына, в настоящее время существует проблема, когда инвесторы «путаются» в сообщениях, из-за чего информация об IPO теряется.
«Я помню тоже всегда была у нас проблема. Теперь будет точный ресурс. Это, конечно, информация для инвесторов для того, чтобы они понимали, что, грубо говоря, в ближайшие две недели может произойти или в ближайшие там три недели может произойти», – рассказала Курицына.
Когда сделка совершена, информация о ней помещается в раздел компаний, которые вышли на IPO. Также можно будет посмотреть всю историю развития сделки. По словам Курицыной, на одном из этапов обсуждения на бирже высказывалась идея о квалификации команд, которые готовят IPO, чтобы их отсортировать, «потому что вслед за всплеском IPO выходят и команды». Поэтому, по словам директора, появилась необходимость обозначать команды, презентовать и указывать на преимущества тех или иных организаторов сделок.
9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. До 2022 г. на IPO в основном выходили крупные российские компании. Они привлекали в капитал большое число иностранных инвесторов, и поэтому сделки должны были соответствовать международных требованиям. С 2022 г. такая необходимость ушла, и по мере роста числа размещений на российском рынке участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO, пояснила «Ведомостям» директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова.
Стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.