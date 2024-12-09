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Мосбиржа запустила календарь IPO с данными о прошедших и планируемых размещениях

Ведомости

Мосбиржа запустила календарь первичных публичных размещений (IPO) с данными о прошедших и планируемых сделках, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына.

По ее словам, календарь – информационный ресурс, где будет размещаться информация о компании на основе данных в интернете. Как уточнила Курицына, в настоящее время существует проблема, когда инвесторы «путаются» в сообщениях, из-за чего информация об IPO теряется.

«Я помню тоже всегда была у нас проблема. Теперь будет точный ресурс. Это, конечно, информация для инвесторов для того, чтобы они понимали, что, грубо говоря, в ближайшие две недели может произойти или в ближайшие там три недели может произойти», – рассказала Курицына.

Когда сделка совершена, информация о ней помещается в раздел компаний, которые вышли на IPO. Также можно будет посмотреть всю историю развития сделки. По словам Курицыной, на одном из этапов обсуждения на бирже высказывалась идея о квалификации команд, которые готовят IPO, чтобы их отсортировать, «потому что вслед за всплеском IPO выходят и команды». Поэтому, по словам директора, появилась необходимость обозначать команды, презентовать и указывать на преимущества тех или иных организаторов сделок.

9 декабря стало известно, что Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. До 2022 г. на IPO в основном выходили крупные российские компании. Они привлекали в капитал большое число иностранных инвесторов, и поэтому сделки должны были соответствовать международных требованиям. С 2022 г. такая необходимость ушла, и по мере роста числа размещений на российском рынке участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO, пояснила «Ведомостям» директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова.

Стандарты дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах (среди них – «О рынке ценных бумаг», «Об организованных торгах», положение ЦБ «О стандартах эмиссии ценных бумаг»), но носят рекомендательный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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