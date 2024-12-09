Мосбиржа запустила календарь IPO с данными о прошедших и планируемых размещениях

Когда сделка совершена, информация о ней помещается в раздел компаний, которые вышли на IPO. Также можно будет посмотреть всю историю развития сделки. По словам Курицыной, на одном из этапов обсуждения на бирже высказывалась идея о квалификации команд, которые готовят IPO, чтобы их отсортировать, «потому что вслед за всплеском IPO выходят и команды». Поэтому, по словам директора, появилась необходимость обозначать команды, презентовать и указывать на преимущества тех или иных организаторов сделок.