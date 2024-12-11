Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

В Сбербанке заявили о росте числа институциональных инвесторов на IPO

Ведомости

В Сбербанке в 2024 г. выявили рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO). Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения. В последних сделках мы видели аллокацию более половины книги в пользу институциональных инвесторов. <…> Среднее распределение долей инвесторов по нашим сделкам: 60% институциональные инвесторы и 40% розница», – сказал Попов.

Он добавил, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) тоже «активно сморят на сделки», но пока их участие сводится к «точечным инвестициям».

9 декабря «Ведомости» писали, что Мосбиржа представила стандарты проведения IPO для компаний, желающих разместиться на ее площадке. После оттока иностранных инвесторов в 2022 г. в стране начал развиваться локальный рынок первичных размещений, и его участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO. Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.

В тот же день советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев на презентации рекомендаций Мосбиржи сообщил, что в поведении компаний, проводящих IPO, есть несколько пробелов и негативных практик, которые регулятор хотел бы устранить. Среди направлений для этой работы – корпоративное управление, аллокация и финансовые прогнозы эмитента.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных