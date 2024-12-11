В Сбербанке заявили о росте числа институциональных инвесторов на IPO
В Сбербанке в 2024 г. выявили рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO). Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
«Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения. В последних сделках мы видели аллокацию более половины книги в пользу институциональных инвесторов. <…> Среднее распределение долей инвесторов по нашим сделкам: 60% институциональные инвесторы и 40% розница», – сказал Попов.
Он добавил, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) тоже «активно сморят на сделки», но пока их участие сводится к «точечным инвестициям».
9 декабря «Ведомости» писали, что Мосбиржа представила стандарты проведения IPO для компаний, желающих разместиться на ее площадке. После оттока иностранных инвесторов в 2022 г. в стране начал развиваться локальный рынок первичных размещений, и его участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO. Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.
В тот же день советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев на презентации рекомендаций Мосбиржи сообщил, что в поведении компаний, проводящих IPO, есть несколько пробелов и негативных практик, которые регулятор хотел бы устранить. Среди направлений для этой работы – корпоративное управление, аллокация и финансовые прогнозы эмитента.