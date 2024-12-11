В Сбербанке заявили о росте числа институциональных инвесторов на IPO

9 декабря «Ведомости» писали, что Мосбиржа представила стандарты проведения IPO для компаний, желающих разместиться на ее площадке. После оттока иностранных инвесторов в 2022 г. в стране начал развиваться локальный рынок первичных размещений, и его участники пришли к выводу о целесообразности разработки собственных стандартов IPO. Документ включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.