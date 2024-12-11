Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей на pre-IPO

8 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Мосейкина писал, что Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года. Гендиректор заявлял, что холдинг рассчитывает стать одним из первых в онлайн-образовании, «кто пройдет этот путь». РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке 15 октября сообщили, что Ultimate Education намерен привлечь на pre-IPO 600 млн руб.