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Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей на pre-IPO

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Образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и др.) провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO и привлек 565 млн руб., что соответствует заявленным ранее ожиданиям компании. Об этом сообщили представители платформы «Альфа-инвестиции», которая выступила агентом по привлечению капитала в рамках сделки. Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.».

«Успешные результаты pre-IPO еще раз подтвердили интерес к сфере онлайн-образования со стороны инвесторов. Сегодня мы видим, что выбранная нами стратегия развития с фокусом на диверсификацию направлений внутри, индустриальность и развитие сообществ была абсолютно верной, что подтверждается высокой оценкой инвестиционного сообщества», – заявил генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет, отметила начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций «Альфа-инвестиций» Мария Давыдовская.

8 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Мосейкина писал, что Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года. Гендиректор заявлял, что холдинг рассчитывает стать одним из первых в онлайн-образовании, «кто пройдет этот путь». РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке 15 октября сообщили, что Ultimate Education намерен привлечь на pre-IPO 600 млн руб.

Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу, то есть самим IPO. На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения на бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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