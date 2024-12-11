Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей на pre-IPO
Образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и др.) провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO и привлек 565 млн руб., что соответствует заявленным ранее ожиданиям компании. Об этом сообщили представители платформы «Альфа-инвестиции», которая выступила агентом по привлечению капитала в рамках сделки. Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.».
«Успешные результаты pre-IPO еще раз подтвердили интерес к сфере онлайн-образования со стороны инвесторов. Сегодня мы видим, что выбранная нами стратегия развития с фокусом на диверсификацию направлений внутри, индустриальность и развитие сообществ была абсолютно верной, что подтверждается высокой оценкой инвестиционного сообщества», – заявил генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.
Привлеченные средства позволят компании ускорить развитие и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет, отметила начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций «Альфа-инвестиций» Мария Давыдовская.
8 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Мосейкина писал, что Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года. Гендиректор заявлял, что холдинг рассчитывает стать одним из первых в онлайн-образовании, «кто пройдет этот путь». РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке 15 октября сообщили, что Ultimate Education намерен привлечь на pre-IPO 600 млн руб.
Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу, то есть самим IPO. На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения на бирже.