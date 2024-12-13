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Бумаги Fix Price дешевеют на фоне дивидендного гэпа

Ведомости

Бумаги Fix Price дешевеют на фоне дивидендного гэпа, так как 12 декабря был последний день, когда акции торговались с дивидендами. По состоянию на 12:40 мск цена расписки на Мосбирже опустилась на 18%, ее стоимость достигла 168 руб.

5 декабря компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 35,3 руб. на бумагу. Ее активы единовременно дорожали более чем на 35%. Миноритариям, державшим актив до рекомендации, это принесло бы доходность более 20%. При этом, отсечкой определения лиц на выплаты обозначено 13 декабря, уточнялось, что эмитент оставляет за собой право выплатить дивиденды не в рублях, а в другой валюте с расчетом на оценку нацбанка Казахстана на 5 декабря.

Как писал РБК со ссылкой на экспертов, компания в последние месяцы показывали относительно слабые результаты, увеличив долговую нагрузку. В последний раз Fix Price выплачивал промежуточные дивиденды за 2023 и 2024 гг. в размере 9,84 руб. на бумагу, а до этого – за первое полугодие 2021 г. – 11,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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