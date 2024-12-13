Бумаги Fix Price дешевеют на фоне дивидендного гэпа

5 декабря компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 35,3 руб. на бумагу. Ее активы единовременно дорожали более чем на 35%. Миноритариям, державшим актив до рекомендации, это принесло бы доходность более 20%. При этом, отсечкой определения лиц на выплаты обозначено 13 декабря, уточнялось, что эмитент оставляет за собой право выплатить дивиденды не в рублях, а в другой валюте с расчетом на оценку нацбанка Казахстана на 5 декабря.