Бумаги Fix Price дешевеют на фоне дивидендного гэпа
Бумаги Fix Price дешевеют на фоне дивидендного гэпа, так как 12 декабря был последний день, когда акции торговались с дивидендами. По состоянию на 12:40 мск цена расписки на Мосбирже опустилась на 18%, ее стоимость достигла 168 руб.
5 декабря компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 35,3 руб. на бумагу. Ее активы единовременно дорожали более чем на 35%. Миноритариям, державшим актив до рекомендации, это принесло бы доходность более 20%. При этом, отсечкой определения лиц на выплаты обозначено 13 декабря, уточнялось, что эмитент оставляет за собой право выплатить дивиденды не в рублях, а в другой валюте с расчетом на оценку нацбанка Казахстана на 5 декабря.
Как писал РБК со ссылкой на экспертов, компания в последние месяцы показывали относительно слабые результаты, увеличив долговую нагрузку. В последний раз Fix Price выплачивал промежуточные дивиденды за 2023 и 2024 гг. в размере 9,84 руб. на бумагу, а до этого – за первое полугодие 2021 г. – 11,5 руб.