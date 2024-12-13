Рыночная капитализация американской Broadcom превысила $1 трлн

Акции компании подорожали в ходе торгов более чем на 22%. Reuters писало, что акции компании взлетели на фоне прогноза Broadcom о росте спроса на ее чипы для искусственного интеллекта в ближайшие годы. Гендиректор Хок Тан заявил, что выручка Broadcom от заказов, связанных со сферой искусственного интеллекта, к 2027 финансовому году вырастет до $60-90 млрд.