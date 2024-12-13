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Рыночная капитализация американской Broadcom превысила $1 трлн

Ведомости

Рыночная капитализация американской компании по производству полупроводников Broadcom превысила $1 трлн, свидетельcтвуют данные биржи Nasdaq.

Акции компании подорожали в ходе торгов более чем на 22%. Reuters писало, что акции компании взлетели на фоне прогноза Broadcom о росте спроса на ее чипы для искусственного интеллекта в ближайшие годы. Гендиректор Хок Тан заявил, что выручка Broadcom от заказов, связанных со сферой искусственного интеллекта, к 2027 финансовому году вырастет до $60-90 млрд.

Также компания сообщила, что увеличила чистую прибыль и выручку в IV финансовом квартале, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка в целом оправдала ранние прогнозы рыночных аналитиков. Выручка компании выросла на 51% до $14,05 млрд. При этом доход от заказов в сфере ИИ вырос на 220% до $12,2 млрд. Этому способствовали спрос на процессоры и сетевые компоненты, передавал Bloomberg.

9 декабря Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сообщила, что в октябре мировой рынок чипов показал рост продаж на 22,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в $56,9 млрд. Рост по сравнению с сентябрем составил 2,8%. Продажи росли каждый месяц на протяжении семи месяцев, передает ассоциация. По прогнозам, объем продаж «продолжит расти двузначными числами в 2025 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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