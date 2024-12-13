Рыночная капитализация американской Broadcom превысила $1 трлн
Рыночная капитализация американской компании по производству полупроводников Broadcom превысила $1 трлн, свидетельcтвуют данные биржи Nasdaq.
Акции компании подорожали в ходе торгов более чем на 22%. Reuters писало, что акции компании взлетели на фоне прогноза Broadcom о росте спроса на ее чипы для искусственного интеллекта в ближайшие годы. Гендиректор Хок Тан заявил, что выручка Broadcom от заказов, связанных со сферой искусственного интеллекта, к 2027 финансовому году вырастет до $60-90 млрд.
Также компания сообщила, что увеличила чистую прибыль и выручку в IV финансовом квартале, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка в целом оправдала ранние прогнозы рыночных аналитиков. Выручка компании выросла на 51% до $14,05 млрд. При этом доход от заказов в сфере ИИ вырос на 220% до $12,2 млрд. Этому способствовали спрос на процессоры и сетевые компоненты, передавал Bloomberg.
9 декабря Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) сообщила, что в октябре мировой рынок чипов показал рост продаж на 22,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в $56,9 млрд. Рост по сравнению с сентябрем составил 2,8%. Продажи росли каждый месяц на протяжении семи месяцев, передает ассоциация. По прогнозам, объем продаж «продолжит расти двузначными числами в 2025 г.».