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Активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн рублей

Ведомости

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., превысив таким образом максимум четвертого квартала 2021 г. За квартал они увеличились на 14%, с начала года – более чем в полтора раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

Стоимость активов клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов увеличилась в 2,5 раза, достигнув отметки в 338 млрд руб., главным образом благодаря росту портфеля ценных бумаг (увеличение в 2,8 раза, до 307 млрд руб.). Весь рост был обеспечен юридическими лицами, число которых приблизилось к 200. Вложения международных организаций в российский рынок увеличились в пять раз, составив 154 млрд руб. Инвестиции компаний с Маршалловых Островов выросли с 0,8 млрд до 65 млрд руб., а компании с Каймановых островов увеличили свои вложения с 14 млрд до 94 млрд руб. Активы на счетах клиентов из США выросли с 2,5 млрд до 34 млрд руб. (31 млрд руб. из них составили ценные бумаги).

Этот результат эксперты издания объясняют изменениями в учете ценных бумаг, которые позволили выявить их окончательных владельцев, а также конвертацией депозитарных расписок в акции российских компаний.

В апреле «Ведомости» писали, что объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров вырос более чем в 2 раза по итогам 2023 г. и достиг 1,34 трлн руб. против 638 млрд руб. в 2022 г. В кризисный 2022 год средства нерезидентов сократились на 2,19 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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