Активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн рублей
Активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн руб., превысив таким образом максимум четвертого квартала 2021 г. За квартал они увеличились на 14%, с начала года – более чем в полтора раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.
Стоимость активов клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов увеличилась в 2,5 раза, достигнув отметки в 338 млрд руб., главным образом благодаря росту портфеля ценных бумаг (увеличение в 2,8 раза, до 307 млрд руб.). Весь рост был обеспечен юридическими лицами, число которых приблизилось к 200. Вложения международных организаций в российский рынок увеличились в пять раз, составив 154 млрд руб. Инвестиции компаний с Маршалловых Островов выросли с 0,8 млрд до 65 млрд руб., а компании с Каймановых островов увеличили свои вложения с 14 млрд до 94 млрд руб. Активы на счетах клиентов из США выросли с 2,5 млрд до 34 млрд руб. (31 млрд руб. из них составили ценные бумаги).
Этот результат эксперты издания объясняют изменениями в учете ценных бумаг, которые позволили выявить их окончательных владельцев, а также конвертацией депозитарных расписок в акции российских компаний.
В апреле «Ведомости» писали, что объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров вырос более чем в 2 раза по итогам 2023 г. и достиг 1,34 трлн руб. против 638 млрд руб. в 2022 г. В кризисный 2022 год средства нерезидентов сократились на 2,19 трлн руб.