Активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 2 трлн рублей

Стоимость активов клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов увеличилась в 2,5 раза, достигнув отметки в 338 млрд руб., главным образом благодаря росту портфеля ценных бумаг (увеличение в 2,8 раза, до 307 млрд руб.). Весь рост был обеспечен юридическими лицами, число которых приблизилось к 200. Вложения международных организаций в российский рынок увеличились в пять раз, составив 154 млрд руб. Инвестиции компаний с Маршалловых Островов выросли с 0,8 млрд до 65 млрд руб., а компании с Каймановых островов увеличили свои вложения с 14 млрд до 94 млрд руб. Активы на счетах клиентов из США выросли с 2,5 млрд до 34 млрд руб. (31 млрд руб. из них составили ценные бумаги).