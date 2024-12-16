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FT: привычка ежемесячно инвестировать в ETF распространяется по Европе

Ведомости

По словам отраслевых обозревателей и аналитиков-исследователей, революция в способах инвестирования со стороны инвесторов разного уровня начинает распространяться по Европе, что приводит к широкому внедрению биржевых фондов (ETF), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Привычка ежемесячно инвестировать в ETF, зародившаяся в Германии, распространяется по всему континенту, сообщает издание, отмечая, что исследование, проведенное по заказу BlackRock консалтинговой компанией extraETF, показало, что количество накопительных планов в Германии за последний год выросло на 33%, с 7,1 млн год назад до 9,5 млн на настоящий момент.

Как отмечают аналитики, такие фонды предлагали возможность получения положительной доходности и помогли решить две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы: высокие комиссионные и недостаточная диверсификация.

6 декабря сообщалось, что Банк России подготовил проект указания, согласно которому у неквалифицированных инвесторов после тестирования появится возможность покупки облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых иностранных биржевых фондов. Регулятор установит требования к фондам, которые впоследствии будут допущены до работы с выпуском подобных облигаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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