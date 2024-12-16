FT: привычка ежемесячно инвестировать в ETF распространяется по Европе

Привычка ежемесячно инвестировать в ETF, зародившаяся в Германии, распространяется по всему континенту, сообщает издание, отмечая, что исследование, проведенное по заказу BlackRock консалтинговой компанией extraETF, показало, что количество накопительных планов в Германии за последний год выросло на 33%, с 7,1 млн год назад до 9,5 млн на настоящий момент.