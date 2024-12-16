FT: привычка ежемесячно инвестировать в ETF распространяется по Европе
По словам отраслевых обозревателей и аналитиков-исследователей, революция в способах инвестирования со стороны инвесторов разного уровня начинает распространяться по Европе, что приводит к широкому внедрению биржевых фондов (ETF), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.
Привычка ежемесячно инвестировать в ETF, зародившаяся в Германии, распространяется по всему континенту, сообщает издание, отмечая, что исследование, проведенное по заказу BlackRock консалтинговой компанией extraETF, показало, что количество накопительных планов в Германии за последний год выросло на 33%, с 7,1 млн год назад до 9,5 млн на настоящий момент.
Как отмечают аналитики, такие фонды предлагали возможность получения положительной доходности и помогли решить две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы: высокие комиссионные и недостаточная диверсификация.
6 декабря сообщалось, что Банк России подготовил проект указания, согласно которому у неквалифицированных инвесторов после тестирования появится возможность покупки облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых иностранных биржевых фондов. Регулятор установит требования к фондам, которые впоследствии будут допущены до работы с выпуском подобных облигаций.