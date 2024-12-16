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Совет директоров «Полюса» 23 декабря обсудит дробление обыкновенных акций

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

В ходе торгов 16 декабря акции «Полюса» теряют в цене более 2,3%. По состоянию на 18:43 мск стоимость бумаги составила 13 368 руб., потеряв в цене более 300 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. 3 декабря акции «Полюса» дорожали на фоне решения акционеров выплатить промежуточные дивиденды в 1301,75 руб. на бумагу. Стоимость обыкновенной акции превышала 14 500 руб.

Как отмечают аналитики «БКС мир инвестиций», новость о дроблении акций – «в целом умеренно позитивная», так как после «неудачного байбэка» в прошлом году менеджментом компании принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании. Аутсайдерами рынка по итогам прошлой недели стали акции ПАО «Полюс», которые прошли через дивидендную отсечку, при этом размер снижения оказался меньше самого дивиденда, подмечает «Интерфакс».

10 декабря «Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог. Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в Иркутской области составят $6 млрд. Как следовало из презентации, более четверти капзатрат будет приходиться на строительство и оснащение золотоизвлекательной фабрики (порядка 155 млрд руб.). На создание транспортной, энергетической, логистической и коммунальной инфраструктуры пойдет 18% от общей суммы. По 15% заложено на непредвиденные и прочие расходы. Оставшиеся средства вложат в создание хвостохранилища, технологическое оснащение проекта и организацию карьерной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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