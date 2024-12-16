Совет директоров «Полюса» 23 декабря обсудит дробление обыкновенных акций

10 декабря «Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог. Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в Иркутской области составят $6 млрд. Как следовало из презентации, более четверти капзатрат будет приходиться на строительство и оснащение золотоизвлекательной фабрики (порядка 155 млрд руб.). На создание транспортной, энергетической, логистической и коммунальной инфраструктуры пойдет 18% от общей суммы. По 15% заложено на непредвиденные и прочие расходы. Оставшиеся средства вложат в создание хвостохранилища, технологическое оснащение проекта и организацию карьерной инфраструктуры.