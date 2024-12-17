Спрос на акции саудовской Almoosa в рамках IPO превысил предложение в 100 раз
Институциональные инвесторы подали заявки на покупку акций Almoosa – саудовской компании в сфере здравоохранения – на общую сумму в 173 млрд риялов ($46 млрд) в рамках первичного публичного размещения акций на саудовской фондовой бирже (Tadawul). При этом размер IPO составил 1,69 млрд риялов ($450 млн), об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, книга заявок на участие в размещении была переподписана более чем в 100 раз.
Almoosa разместила 13,3 млн акций или 30% акционерного капитала по цене 127 риялов за бумагу ($33,80) – это самая высокая цена из ранее анонсированного ценового диапазона в 123–127 риялов. Компания будет оценена примерно в 5,62 млрд риялов ($1,26 млрд), ее размещение станет вторым по величине в Саудовской Аравии в этом году.
Сбор заявок среди розничных инвесторов пройдет 23-24 декабря. Им будет доступно до 20% бумаг при размещении. Окончательно бумаги будут распределены 29 декабря.
Крупнейшим листингом в Эр-Рияде в текущем году стало IPO медицинской группы Fakeeh. Размещение также пользовалось большим спросом, на бирже компания привлекла от инвесторов 2,86 млрд риялов ($763 млн).
3 ноября «Ведомости» писали о 10 крупнейших IPO в истории, в число которых вошло первичное публичное размещение акций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. 5 декабря 2019 г. до выхода на Саудовскую фондовую биржу корпорация на 100% принадлежала государству. В ходе листинга ей удалось выручить рекордные $25,6 млрд, а через месяц фирма сообщила об исполнении опциона на размещение дополнительных 450 млн акций, что увеличило размер IPO еще на $3,8 млрд. В результате предприятие стало крупнейшим по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple: исходя из стоимости размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн.