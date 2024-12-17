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Спрос на акции саудовской Almoosa в рамках IPO превысил предложение в 100 раз

Ведомости

Институциональные инвесторы подали заявки на покупку акций Almoosa – саудовской компании в сфере здравоохранения – на общую сумму в 173 млрд риялов ($46 млрд) в рамках первичного публичного размещения акций на саудовской фондовой бирже (Tadawul). При этом размер IPO составил 1,69 млрд риялов ($450 млн), об этом сообщает  Bloomberg.

Таким образом, книга заявок на участие в размещении была переподписана более чем в 100 раз.

Almoosa разместила 13,3 млн акций или 30% акционерного капитала по цене 127 риялов за бумагу ($33,80) – это самая высокая цена из ранее анонсированного ценового диапазона в 123–127 риялов. Компания будет оценена примерно в 5,62 млрд риялов ($1,26 млрд), ее размещение станет вторым по величине в Саудовской Аравии в этом году.

Сбор заявок среди розничных инвесторов пройдет 23-24 декабря. Им будет доступно до 20% бумаг при размещении. Окончательно бумаги будут распределены 29 декабря.

Крупнейшим листингом в Эр-Рияде в текущем году стало IPO медицинской группы Fakeeh. Размещение также пользовалось большим спросом, на бирже компания привлекла от инвесторов 2,86 млрд риялов ($763 млн).

3 ноября «Ведомости» писали о 10 крупнейших IPO в истории, в число которых вошло первичное публичное размещение акций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. 5 декабря 2019 г. до выхода на Саудовскую фондовую биржу корпорация на 100% принадлежала государству. В ходе листинга ей удалось выручить рекордные $25,6 млрд, а через месяц фирма сообщила об исполнении опциона на размещение дополнительных 450 млн акций, что увеличило размер IPO еще на $3,8 млрд. В результате предприятие стало крупнейшим по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple: исходя из стоимости размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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