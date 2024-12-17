Спрос на акции саудовской Almoosa в рамках IPO превысил предложение в 100 раз

3 ноября «Ведомости» писали о 10 крупнейших IPO в истории, в число которых вошло первичное публичное размещение акций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. 5 декабря 2019 г. до выхода на Саудовскую фондовую биржу корпорация на 100% принадлежала государству. В ходе листинга ей удалось выручить рекордные $25,6 млрд, а через месяц фирма сообщила об исполнении опциона на размещение дополнительных 450 млн акций, что увеличило размер IPO еще на $3,8 млрд. В результате предприятие стало крупнейшим по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple: исходя из стоимости размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн.