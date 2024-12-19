БКС вернул возможность совершать маржинальные сделки с юанем
Как отмечает брокер, китайская нацвалюта добавлена в перечень ликвидного имущества, что значит, что его теперь можно использовать в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок с другими активами и использовать его при спекулятивной торговле (шорт). На сегодняшний день в БКС купить и продать с плечом можно золото и юань. Только покупка с плечом для игры на бирже в долгую доступна для серебра и белорусского рубля.
19 декабря в «Т-инвестициях» возобновили торговлю некоторыми заблокированными в НРД акциями. К ним относятся NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и другие. Их список будет расширяться, пояснили в компании. Представитель брокера сообщил «Ведомостям», что всего сегодня возобновлены внебиржевые торги 107 бумаг популярных компаний, которые были приостановлены в июне 2024 г. Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FINEX, которые торговались и до этого. «Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», – уточнил представитель.