БКС вернул возможность совершать маржинальные сделки с юанем

Как отмечает брокер, китайская нацвалюта добавлена в перечень ликвидного имущества, что значит, что его теперь можно использовать в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок с другими активами и использовать его при спекулятивной торговле (шорт). На сегодняшний день в БКС купить и продать с плечом можно золото и юань. Только покупка с плечом для игры на бирже в долгую доступна для серебра и белорусского рубля.