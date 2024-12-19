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БКС вернул возможность совершать маржинальные сделки с юанем

Ведомости

Брокер «БКС мир инвестиций» вернул возможность продавать и покупать юани с использованием маржинального кредитования, говорится в сообщении инвесткомпании в Telegram-канале. Брокер пояснил, что теперь инвесторам доступны юани для игры в «лонг и шорт».

Как отмечает брокер, китайская нацвалюта добавлена в перечень ликвидного имущества, что значит, что его теперь можно использовать в качестве обеспечения для совершения маржинальных сделок с другими активами и использовать его при спекулятивной торговле (шорт). На сегодняшний день в БКС купить и продать с плечом можно золото и юань. Только покупка с плечом для игры на бирже в долгую доступна для серебра и белорусского рубля.

19 декабря в «Т-инвестициях» возобновили торговлю некоторыми заблокированными в НРД акциями. К ним относятся NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и другие. Их список будет расширяться, пояснили в компании. Представитель брокера сообщил «Ведомостям», что всего сегодня возобновлены внебиржевые торги 107 бумаг популярных компаний, которые были приостановлены в июне 2024 г. Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FINEX, которые торговались и до этого. «Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», – уточнил представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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