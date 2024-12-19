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Бумаги Ozon продолжают падать из-за решения о переводе в третий уровень листинга

Ведомости

Стоимость депозитарных расписок Ozon продолжает снижаться на фоне решения Мосбиржи перевести бумаги «квазииностранцев» в третий уровень листинга. По итогам основной торговой сессии на площадке 19 декабря расписки онлайн-ретейлера подешевели сильнее всех остальных бумаг из индекса Мосбиржи, потеряв 5,3%.

Расписки Ozon начали активно дешеветь еще 12 декабря, когда РБК сообщил, что Мосбиржа с января 2025 г. присвоит распискам эмитентов, не успевших завершить редомициляцию, новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». При этом «неквалы» сохранят возможность держать и продавать эти бумаги. 16 декабря Мосбиржа официально подтвердила это решение, заявив, что 3 января переведет расписки «квазииностранцев» в третий уровень листинга (бумаги из этого списка доступны только квалифицированным инвесторам). Такая необходимость связана с тем, что 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому «неквалы» не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом.

Из первого в третий уровень перейдут бумаги Ozon, ЦИАНа, «Эталона», «Русагро» и Fix Price, говорилось в сообщении торговой площадки. Согласно сообщению биржи, также из второго уровня в третий будут переведены бумаги сети гипермаркетов «Окей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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