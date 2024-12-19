Бумаги Ozon продолжают падать из-за решения о переводе в третий уровень листинга

Расписки Ozon начали активно дешеветь еще 12 декабря, когда РБК сообщил, что Мосбиржа с января 2025 г. присвоит распискам эмитентов, не успевших завершить редомициляцию, новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». При этом «неквалы» сохранят возможность держать и продавать эти бумаги. 16 декабря Мосбиржа официально подтвердила это решение, заявив, что 3 января переведет расписки «квазииностранцев» в третий уровень листинга (бумаги из этого списка доступны только квалифицированным инвесторам). Такая необходимость связана с тем, что 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому «неквалы» не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом.