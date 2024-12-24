X5 получила одноименный тикер на Мосбирже
X5 Retail Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») получила тикер «X5» на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Торги под тикером «X5» начнутся 9 января 2025 г.
«Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния “Перекрестка” (в тикере – это буква Х) и “Пятерочки” (в тикере – цифра 5)», – говорится в сообщении.
До X5 нестандартный тикер на Мосбирже получили «Т-технологии» (бывший «ТКС холдинг») – акции компании на площадке начали торговаться под однобуквенным торговым кодом «Т». Как говорил предправления Мосбиржи Виктор Жидков, «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».
13 декабря Мосбиржа допустила появление тикеров в виде смайликов и «сердечек». Управляющий директор площадки Владимир Крекотень говорил, что пока неясно, как торговые системы обработают подобный символ, но «мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка».