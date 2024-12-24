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X5 получила одноименный тикер на Мосбирже

Ведомости

X5 Retail Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») получила тикер «X5» на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Торги под тикером «X5» начнутся 9 января 2025 г. 

«Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния “Перекрестка” (в тикере – это буква Х) и “Пятерочки” (в тикере – цифра 5)», – говорится в сообщении.

До X5 нестандартный тикер на Мосбирже получили «Т-технологии» (бывший «ТКС холдинг») – акции компании на площадке начали торговаться под однобуквенным торговым кодом «Т». Как говорил предправления Мосбиржи Виктор Жидков, «уникальный торговый код упрощает идентификацию и восприятие компании инвесторами».

13 декабря Мосбиржа допустила появление тикеров в виде смайликов и «сердечек». Управляющий директор площадки Владимир Крекотень говорил, что пока неясно, как торговые системы обработают подобный символ, но «мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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