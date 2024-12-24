СД «Полюса» рекомендовал провести сплит акций в пропорции 1 к 10
При дроблении акций номинальная стоимость каждой бумаги будет закономерно снижена в 10 раз, но и их количество также увеличится. На 16:20 мск обыкновенная акция компании на Мосбирже стоит 13 712 руб., что на 1,59% или 222 руб. меньше, чем на закрытии торгов 23 декабря. «Полюс» занимает первое место на торговой площадке по стоимости бумаг.
По мнению СД, сплит будет способствовать росту ликвидности и доступности бумаг, а также «положительно скажется на привлекательности акций компании среди широкого круга инвесторов». По мнению руководителя управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрия Александрова, уменьшение цены акции с 13 750 руб. до 1375 руб. позволит включать их в портфель небольшого размера, а также проводить частичную ребалансировку в таких портфелях станет «проще».
«Этот шаг косвенно можем рассматривать сейчас как показатель «разворота лицом» к розничным инвесторам и к рынку, а это важно после не вполне однозначно воспринятого выкупа, проведенного компанией ранее», – отмечает Александров.
Как сообщают аналитики «БКС мир инвестиций», несмотря на мощную производственную базу и новости о сплите, весомым фактором негатива со стороны инвесторов остается неуверенность в дивидендах. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры «Полюс» впервые за три года выплатил 1302 руб. на акцию в качестве дивидендов, и они оказались рекордными для компании, но «нет точной уверенности, насколько дивиденды будут регулярными в ближайшие 2–3 года», так как компании предстоит осваивать месторождение «Сухой Лог». Аналитики прогнозируют стоимость акций в 17 000 руб. на горизонте 12 месяцев.
О том, что СД рассмотрит предложение дробления акций, стало известно еще 16 декабря. По заявлению аналитиков, новость о дроблении акций – «в целом умеренно позитивная», так как после «неудачного байбэка» в прошлом году менеджментом компании принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании. 10 декабря «Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог. Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в Иркутской области составят $6 млрд. Как следовало из презентации, более четверти капзатрат будет приходиться на строительство и оснащение золотоизвлекательной фабрики (порядка 155 млрд руб.). На создание транспортной, энергетической, логистической и коммунальной инфраструктуры пойдет 18% от общей суммы. По 15% заложено на непредвиденные и прочие расходы.