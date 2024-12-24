СД «Полюса» рекомендовал провести сплит акций в пропорции 1 к 10

О том, что СД рассмотрит предложение дробления акций, стало известно еще 16 декабря. По заявлению аналитиков, новость о дроблении акций – «в целом умеренно позитивная», так как после «неудачного байбэка» в прошлом году менеджментом компании принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании. 10 декабря «Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог. Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в Иркутской области составят $6 млрд. Как следовало из презентации, более четверти капзатрат будет приходиться на строительство и оснащение золотоизвлекательной фабрики (порядка 155 млрд руб.). На создание транспортной, энергетической, логистической и коммунальной инфраструктуры пойдет 18% от общей суммы. По 15% заложено на непредвиденные и прочие расходы.