Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

СД «Полюса» рекомендовал провести сплит акций в пропорции 1 к 10

Ведомости

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал провести сплит акций 1 к 10, говорится в сообщении компании. Ожидается, что решение по вопросу будет принято 3 февраля на внеочередном собрании акционеров.

При дроблении акций номинальная стоимость каждой бумаги будет закономерно снижена в 10 раз, но и их количество также увеличится. На 16:20 мск обыкновенная акция компании на Мосбирже стоит 13 712 руб., что на 1,59% или 222 руб. меньше, чем на закрытии торгов 23 декабря. «Полюс» занимает первое место на торговой площадке по стоимости бумаг.

По мнению СД, сплит будет способствовать росту ликвидности и доступности бумаг, а также «положительно скажется на привлекательности акций компании среди широкого круга инвесторов». По мнению руководителя управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрия Александрова, уменьшение цены акции с 13 750 руб. до 1375 руб. позволит включать их в портфель небольшого размера, а также проводить частичную ребалансировку в таких портфелях станет «проще».

«Этот шаг косвенно можем рассматривать сейчас как показатель «разворота лицом» к розничным инвесторам и к рынку, а это важно после не вполне однозначно воспринятого выкупа, проведенного компанией ранее», – отмечает Александров.

Как сообщают аналитики «БКС мир инвестиций», несмотря на мощную производственную базу и новости о сплите, весомым фактором негатива со стороны инвесторов остается неуверенность в дивидендах. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры «Полюс» впервые за три года выплатил 1302 руб. на акцию в качестве дивидендов, и они оказались рекордными для компании, но «нет точной уверенности, насколько дивиденды будут регулярными в ближайшие 2–3 года», так как компании предстоит осваивать месторождение «Сухой Лог». Аналитики прогнозируют стоимость акций в 17 000 руб. на горизонте 12 месяцев.

О том, что СД рассмотрит предложение дробления акций, стало известно еще 16 декабря. По заявлению аналитиков, новость о дроблении акций – «в целом умеренно позитивная», так как после «неудачного байбэка» в прошлом году менеджментом компании принимаются меры по увеличению интереса к бумагам компании. 10 декабря «Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог. Капитальные затраты на проект освоения крупнейшего золоторудного месторождения в Иркутской области составят $6 млрд. Как следовало из презентации, более четверти капзатрат будет приходиться на строительство и оснащение золотоизвлекательной фабрики (порядка 155 млрд руб.). На создание транспортной, энергетической, логистической и коммунальной инфраструктуры пойдет 18% от общей суммы. По 15% заложено на непредвиденные и прочие расходы. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных