Уолл-стрит завершила предрождественские торги уверенным ростом
Все основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в ходе торгов 24 декабря, при этом рост акций компаний с большой капитализацией укрепил основные индексы в ходе укороченной рождественской сессии. Индекс Nasdaq прибавил 1,3% пунктов, Dow Jones – 0,9%, S&P 500 – 1,1%.
Поскольку акции мегакапитала (так называемые «голубые фишки») оказывают огромное влияние на рынки, их результаты часто являются ключевым фактором индексов, отмечает Reuters. В сочетании с сокращением объемов торговли и небольшим количеством других факторов, поскольку многие инвесторы берут отпуск на праздники, эта зависимость становится еще более осязаемой. В ходе торгов выросли все акции так называемой «Великолепной семерки», мегакапитализированных технологических компаний, в первую очередь, благодаря скачку акций Tesla на 7,4%.
Как отмечает агентство, в технологическом сегменте производители чипов также демонстрировали подъем. Broadcom, Nvidia, и акции Arm Holdings также выросли. «Это был короткий, но оптимистичный день торговли в канун Рождества», – отмечает The Wall Street Journal, добавляя, что третье сокращение ставки подряд со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) смогло позволить индексам отыграть падение после цикла неуверенности в намерениях регулятора.
Ралли Санта-Клауса – феномен фондовых рынков, когда стоимость акций растет в течение пяти последних торговых сессий уходящего года и двух первых сессий нового. Впервые он был замечен на американском рынке. На российском рынке это может произойти только при снижении или сохранении ключевой ставки Центробанком, рассказывали 19 декабря эксперты «Ведомостям». На следующий день ЦБ принял неожиданное решение сохранить ставку.