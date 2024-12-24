Уолл-стрит завершила предрождественские торги уверенным ростом

Поскольку акции мегакапитала (так называемые «голубые фишки») оказывают огромное влияние на рынки, их результаты часто являются ключевым фактором индексов, отмечает Reuters. В сочетании с сокращением объемов торговли и небольшим количеством других факторов, поскольку многие инвесторы берут отпуск на праздники, эта зависимость становится еще более осязаемой. В ходе торгов выросли все акции так называемой «Великолепной семерки», мегакапитализированных технологических компаний, в первую очередь, благодаря скачку акций Tesla на 7,4%.