Мосбиржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники

28 и 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги будут проводиться в обычном режиме на срочном, фондовом, рынке депозитов и кредитов. На валютном и рынке драгоценных металлов – по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На рынке стандартизированных ПФИ для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) торги в эти дни проведут с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.