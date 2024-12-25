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Мосбиржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники

Ведомости

Московская биржа не будет проводить торги 29 и 31 декабря, а также 1–2, 4–5 и 7 января. График работы в новогодние праздники опубликован в Telegram-канале Мосбиржи.

28 и 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги будут проводиться в обычном режиме на срочном, фондовом, рынке депозитов и кредитов. На валютном и рынке драгоценных металлов – по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На рынке стандартизированных ПФИ для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) торги в эти дни проведут с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.

С 9 января торги начнутся по стандартному регламенту.

25 декабря «Ведомости» писали, что аналитики оптимистично смотрят на перспективы российского фондового рынка в новом году: 9 из 13 опрошенных экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). Из-за высоких ставок в экономике акции российских компаний сильно недооценены, и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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