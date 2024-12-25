Мосбиржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники
Московская биржа не будет проводить торги 29 и 31 декабря, а также 1–2, 4–5 и 7 января. График работы в новогодние праздники опубликован в Telegram-канале Мосбиржи.
28 и 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги будут проводиться в обычном режиме на срочном, фондовом, рынке депозитов и кредитов. На валютном и рынке драгоценных металлов – по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На рынке стандартизированных ПФИ для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) торги в эти дни проведут с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.
С 9 января торги начнутся по стандартному регламенту.
25 декабря «Ведомости» писали, что аналитики оптимистично смотрят на перспективы российского фондового рынка в новом году: 9 из 13 опрошенных экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). Из-за высоких ставок в экономике акции российских компаний сильно недооценены, и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок.