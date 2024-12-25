Мосбиржа возобновит утренние торги на срочном рынке 27 января 2025 года

28 ноября «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.