Мосбиржа возобновит утренние торги на срочном рынке 27 января 2025 года
Московская биржа планирует запустить утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 г. Об этом сообщается на сайте площадки.
«Сообщаем вам, что с 27 января 2025 г. биржа планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках», – сказано в сообщении.
Торги на бирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. и начинались в 7:00 мск.