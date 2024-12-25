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Мосбиржа возобновит утренние торги на срочном рынке 27 января 2025 года

Ведомости

Московская биржа планирует запустить утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 г. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Сообщаем вам, что с 27 января 2025 г. биржа планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках», – сказано в сообщении.

Торги на бирже в основную сессию проходят с 10:00 до 18:50 мск, в вечернюю – с 19:05 до 23:50 мск. Утренние торги проводились с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. и начинались в 7:00 мск.

28 ноября «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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