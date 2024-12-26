Правила по семейной ипотеке на вторичном рынке определят к концу года
Основные критерии для предоставления льготных кредитов по семейной ипотеке на вторичном рынке планируют разработать до конца 2024 г., сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
«Мы комплексно считаем подходы и к концу года должны их уже высчитать и внести определенные предложения», – отметил вице-премьер (цитата по ТАСС).
Хуснуллин подчеркнул, что работа ведется, сейчас анализируют, есть ли свободное жилье на рынке и какое состояние должно у него быть. До конца года работу обещают закончить – будут просчитаны показатели и приняты соответствующие решения.
23 декабря президент Владимир Путин заявлял, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет.