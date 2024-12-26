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Правила по семейной ипотеке на вторичном рынке определят к концу года

Ведомости

Основные критерии для предоставления льготных кредитов по семейной ипотеке на вторичном рынке планируют разработать до конца 2024 г., сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на итоговом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

«Мы комплексно считаем подходы и к концу года должны их уже высчитать и внести определенные предложения», – отметил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Хуснуллин подчеркнул, что работа ведется, сейчас анализируют, есть ли свободное жилье на рынке и какое состояние должно у него быть. До конца года работу обещают закончить – будут просчитаны показатели и приняты соответствующие решения.

23 декабря президент Владимир Путин заявлял, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что лимитов на семейную ипотеку в 2025 г. не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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