Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за III квартал в 17,39 рубля на акцию
Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за III квартал 2023 г. в размере 17,39 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Это решение было принято в соответствии с финансовыми результатами компании, согласно которым за девять месяцев текущего года дивиденды составят 55,59 руб. на акцию, включая уже выплаченные 38,2 руб. за первое полугодие. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 8 января. Общая сумма выплат за III квартал составит более 40 млрд руб., а за девять месяцев – около 129 млрд руб., что составляет примерно 75% чистой прибыли компании по РСБУ. На собрании также были одобрены изменения в устав ПАО «Татнефть» и положения о совете директоров. Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 г.
Дивидендная политика «Татнефти», действующая с 2018 г., предполагает распределение всех свободных денежных средств, не использованных на инвестиции или выполнение обязательств, в виде дивидендов. Установленный целевой уровень дивидендов составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какой из показателей выше. Уставный капитал компании составляет более 2,3 млрд руб. По состоянию на июнь 2023 г. правительство Татарстана контролировало около 36% голосующих акций «Татнефти».
3 ноября стало известно, что «Татнефть» подала в суд иск с требованием взыскать с АО «Туполев» (входит в ОАК «Ростеха») и его филиала (Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова) 5,6 млрд руб. Иск подан в арбитражный суд Татарстана. В картотеке также указано, что «Татнефть-транс» подала два иска к РЖД на 1,18 млн руб. каждый. Еще «Татнефть» подала иск к АО «Электрощит» с требованием взыскать 1,27 млн руб. Суть данных претензий также не раскрывается.