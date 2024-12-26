Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за III квартал в 17,39 рубля на акцию

Это решение было принято в соответствии с финансовыми результатами компании, согласно которым за девять месяцев текущего года дивиденды составят 55,59 руб. на акцию, включая уже выплаченные 38,2 руб. за первое полугодие. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 8 января. Общая сумма выплат за III квартал составит более 40 млрд руб., а за девять месяцев – около 129 млрд руб., что составляет примерно 75% чистой прибыли компании по РСБУ. На собрании также были одобрены изменения в устав ПАО «Татнефть» и положения о совете директоров. Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 г.