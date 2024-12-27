«Цифра брокер» ожидает роста индекса Мосбиржи до 5000 пунктов в 2025 году
Аналитики «Цифра брокера» ожидают, что по итогам 2025 г. индекс Мосбиржи составит 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС – 1500 п., следует из стратегии компании на следующий год, с которой ознакомились «Ведомости». С учетом котировок на 15:00 27 декабря такой прогноз предполагает рост бенчмарков на 81,4% и 71,4% соответственно.
Столь активный рост российского фондового рынка обеспечат улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС, считают эксперты. В 2025 г. будут достигнуты дипломатические успехи – на это указывают «веские предпосылки» в виде заявлений глав РФ, Китая и будущего американского лидера, указано в стратегии.
«Цифра брокер» прогнозирует, что инвесторы начнут зарабатывать на рынке с 20 января – со дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. «Именно 20 января может стать отправной точкой для улучшения ситуации в геополитике. На этом фоне наиболее выраженную положительную динамику покажут котировки акций», – говорится в стратегии.
Наибольший потенциал имеют акции Т-Банка, HeadHunter, Сбербанка, «Роснефти», ВТБ, «ИнтерРАО», «Яндекса», «Новатэка», «Газпрома», «Норникеля» и «Алросы», считают аналитики брокера. На рынке облигаций они ждут существенной положительной переоценки длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2036-2040 гг. и рублевых трехлетних облигаций некоторых корпоративных эмитентов – «Евротранса», ГТЛК и «Новотранса». Кроме того, аналитики видят потенциал в наиболее распроданных высокорисковых облигациях, в частности, бондах Segezha Group с офертой в мае 2025 г.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующего года до 3000–3350 пунктов – такой прогноз дали 9 из 13 опрошенных аналитиков. Еще двое ожидают восстановления до 3500–3521 п., остальные – до 2850–2900 п. По мнению экспертов, в связи с высокими ставками в экономике акции российских компаний сильно недооценены и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок.