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«Цифра брокер» ожидает роста индекса Мосбиржи до 5000 пунктов в 2025 году

Ведомости

Аналитики «Цифра брокера» ожидают, что по итогам 2025 г. индекс Мосбиржи составит 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС – 1500 п., следует из стратегии компании на следующий год, с которой ознакомились «Ведомости». С учетом котировок на 15:00 27 декабря такой прогноз предполагает рост бенчмарков на 81,4% и 71,4% соответственно.

Столь активный рост российского фондового рынка обеспечат улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС, считают эксперты. В 2025 г. будут достигнуты дипломатические успехи – на это указывают «веские предпосылки» в виде заявлений глав РФ, Китая и будущего американского лидера, указано в стратегии.

«Цифра брокер» прогнозирует, что инвесторы начнут зарабатывать на рынке с 20 января – со дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. «Именно 20 января может стать отправной точкой для улучшения ситуации в геополитике. На этом фоне наиболее выраженную положительную динамику покажут котировки акций», – говорится в стратегии.

Наибольший потенциал имеют акции Т-Банка, HeadHunter, Сбербанка, «Роснефти», ВТБ, «ИнтерРАО», «Яндекса», «Новатэка», «Газпрома», «Норникеля» и «Алросы», считают аналитики брокера. На рынке облигаций они ждут существенной положительной переоценки длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2036-2040 гг. и рублевых трехлетних облигаций некоторых корпоративных эмитентов – «Евротранса», ГТЛК и «Новотранса». Кроме того, аналитики видят потенциал в наиболее распроданных высокорисковых облигациях, в частности, бондах Segezha Group с офертой в мае 2025 г.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующего года до 3000–3350 пунктов – такой прогноз дали 9 из 13 опрошенных аналитиков. Еще двое ожидают восстановления до 3500–3521 п., остальные – до 2850–2900 п. По мнению экспертов, в связи с высокими ставками в экономике акции российских компаний сильно недооценены и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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