«Цифра брокер» ожидает роста индекса Мосбиржи до 5000 пунктов в 2025 году

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующего года до 3000–3350 пунктов – такой прогноз дали 9 из 13 опрошенных аналитиков. Еще двое ожидают восстановления до 3500–3521 п., остальные – до 2850–2900 п. По мнению экспертов, в связи с высокими ставками в экономике акции российских компаний сильно недооценены и при отсутствии «черных лебедей» в следующем году инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок.