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Акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов за девять месяцев

Ведомости

Акционеры ПАО «Группа Астра» на внеочередном общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 г. в размере 2,644669 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

На выплату дивидендов предлагается направить 555 млн руб. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, – 16 января.

Ранее в декабре совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику компании, предусматривающую их выплату в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Рассмотрение выплаты дивидендов будет происходить по итогам 12 месяцев. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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