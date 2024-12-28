Акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов за девять месяцев
Акционеры ПАО «Группа Астра» на внеочередном общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 г. в размере 2,644669 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На выплату дивидендов предлагается направить 555 млн руб. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, – 16 января.
Ранее в декабре совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику компании, предусматривающую их выплату в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Рассмотрение выплаты дивидендов будет происходить по итогам 12 месяцев. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей.