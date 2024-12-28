Акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов за девять месяцев

Ранее в декабре совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику компании, предусматривающую их выплату в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Рассмотрение выплаты дивидендов будет происходить по итогам 12 месяцев. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей.