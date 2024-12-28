Банк России отметил снижение качества корпоративного управления в 2023 году

В конце октября «Ведомости» писали, что Ассоциация розничных инвесторов направила в Банк России предложения по обновлению Кодекса корпоративного управления. Действующая редакция документа принята в 2014 г. и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорилось в письме.