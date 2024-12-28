Банк России отметил снижение качества корпоративного управления в 2023 году
Центробанк второй год подряд фиксирует ухудшение корпоративного управления среди российских компаний на фоне санкций и временных регуляторных послаблений. Об этом говорится в обзоре соответствующих практик российских публичных компаний за 2023 г., опубликованном регулятором.
«В прошлом году мы наблюдали, как публичные компании отошли от ряда рекомендаций кодекса [корпоративного управления], связанных с привлечением независимых директоров, обеспечением условий для участия акционеров в собраниях, раскрытием информации. Пока эта тенденция сохраняется», – заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
Второй год подряд наблюдается сокращение числа ПАО из котировальных списков, заявивших о соблюдении более 75% принципов Кодекса. В 2022–2023 г. году доля таких компаний составляла 62% и 61% соответственно, а в 2020–2021 гг. – по 69%. По данным ЦБ, ухудшение корпоративного управления происходит из-за санкций и регуляторных послаблений.
В конце октября «Ведомости» писали, что Ассоциация розничных инвесторов направила в Банк России предложения по обновлению Кодекса корпоративного управления. Действующая редакция документа принята в 2014 г. и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорилось в письме.
В 2024 г. регулятор обратился к рынку с просьбой подготовить инициативы по доработке Кодекса. По итогам их анализа ЦБ представит свод предложений для широкого обсуждения.