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Банк России отметил снижение качества корпоративного управления в 2023 году

Ведомости

Центробанк второй год подряд фиксирует ухудшение корпоративного управления среди российских компаний на фоне санкций и временных регуляторных послаблений. Об этом говорится в обзоре соответствующих практик российских публичных компаний за 2023 г., опубликованном регулятором.

«В прошлом году мы наблюдали, как публичные компании отошли от ряда рекомендаций кодекса [корпоративного управления], связанных с привлечением независимых директоров, обеспечением условий для участия акционеров в собраниях, раскрытием информации. Пока эта тенденция сохраняется», – заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

Второй год подряд наблюдается сокращение числа ПАО из котировальных списков, заявивших о соблюдении более 75% принципов Кодекса. В 2022–2023 г. году доля таких компаний составляла 62% и 61% соответственно, а в 2020–2021 гг. – по 69%. По данным ЦБ, ухудшение корпоративного управления происходит из-за санкций и регуляторных послаблений.

В конце октября «Ведомости» писали, что Ассоциация розничных инвесторов направила в Банк России предложения по обновлению Кодекса корпоративного управления. Действующая редакция документа принята в 2014 г. и с тех пор розничных инвесторов на фондовом рынке стало в десятки раз больше, но лишь немногие публичные компании уделяют должное внимание этой категории акционеров, говорилось в письме.

В 2024 г. регулятор обратился к рынку с просьбой подготовить инициативы по доработке Кодекса. По итогам их анализа ЦБ представит свод предложений для широкого обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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