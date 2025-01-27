«Коммерсантъ»: в 2024 году было проведено pre-IPO более чем на 4,3 млрд рублей

Кроме того, за 2024 г. состоялась сделка «Бери Заряд», в рамках которой через инвестиционную платформу Rounds было привлечено 530 млн руб. На Rounds также проходили размещения еще трех эмитентов на общую сумму более 400 млн руб. CEO инвестиционной платформы Антон Утехин пояснил, что эти сделки более растянуты во времени и размещения по-прежнему продолжаются. Всего через Rounds в прошедшем году было привлечено свыше 901 млн руб. Средний размер вложений на одного инвестора составил 2,93 млн руб. У Мосбиржи в прошлом году была одна сделка и она еще в процессе – SR Space на 23,47 млн руб.