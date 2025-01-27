«Коммерсантъ»: в 2024 году было проведено pre-IPO более чем на 4,3 млрд рублей
В прошлом году было проведено сделок pre-IPO более чем на 4,3 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Наиболее знаковыми стали «Самолет+» - 800 млн руб. (Газпромбанк - платформа Zorko), Ultimate Education - 560 млн руб.(«Альфа-Инвестиции»), «РобоПро» - 500 млн руб. (УК «Альфа-Капитал»), «Моторика» (фонд «Орбита капитал»), Qummy - 400 млн руб. (фонд «Восход», Московский венчурный фонд), Neiry - 350 млн руб. (фонд «Восход»), уточнил партнер платформы brainbox.VC Сергей Егоров.
Кроме того, за 2024 г. состоялась сделка «Бери Заряд», в рамках которой через инвестиционную платформу Rounds было привлечено 530 млн руб. На Rounds также проходили размещения еще трех эмитентов на общую сумму более 400 млн руб. CEO инвестиционной платформы Антон Утехин пояснил, что эти сделки более растянуты во времени и размещения по-прежнему продолжаются. Всего через Rounds в прошедшем году было привлечено свыше 901 млн руб. Средний размер вложений на одного инвестора составил 2,93 млн руб. У Мосбиржи в прошлом году была одна сделка и она еще в процессе – SR Space на 23,47 млн руб.
Опрошенные изданием эксперты ожидают роста сделок pre-IPO в 2025 г. Утехин прогнозирует, что текущий год будет годом формирования базы для роста сегмента в 3–5 раз в следующие периоды. Московская биржа ожидает до десяти сделок, «но будет зависеть от рыночной конъюнктуры». Партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил, что в 2025 г. по ожиданиям планируется в районе 15–20 сделок. По его словам, при среднем объеме размещения порядка 700 млн руб. ожидаемый объем привлекаемых средств будет находиться в диапазоне 10,5–14 млрд руб.
Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, происходящее на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества. К выходу на платформу MOEX Start допускаются компании возрастом от одного года и годовой выручкой от 50 млн руб. Кроме того, эмитент должен иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.