Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 22 января

С начала торгов индекс Мосбиржи снижается. На открытии торгов 27 января он снижался более чем на 1%. Среди лидеров роста в начале торгов выступили бумаги «Европлана» (+1,82%), N+1 (+0,57%) и «Полюса» (+0,25%). Они же сохраняют положительный тренд и на настоящий момент. Как писали эксперты «Цифра брокера», любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. Сейчас индекс Мосбиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше в направлении уровня 3000 пунктов, заключают эксперты.