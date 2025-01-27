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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 22 января

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 22 января. На 17:13 мск показатель составил 2896 пунктов, потеряв 1,7% по отношению к закрытию торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки.

21 января индекс опускался до отметки в 2884 пункта. Показатель голубых фишек также снизился на 1,7%. Среди аутсайдеров бумаги «Сургутнефтегаза» (–3,98%), «ЮГК» (–3,21%), «Мечела» (–2,89%) и обыкновенные акции ВТБ (–4,11%). На рынке акций сказалось увеличение продаж на рынке облигаций, сообщают в «Альфа-инвестициях». Поводом для этого стало сообщение о том, что Минфин зарегистрировал семь дополнительных выпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд руб. каждый. «Повышение доходности безрисковых активов ухудшает инвестиционную привлекательность акций», – подчеркивают аналитики.

С начала торгов индекс Мосбиржи снижается. На открытии торгов 27 января он снижался более чем на 1%. Среди лидеров роста в начале торгов выступили бумаги «Европлана» (+1,82%), N+1 (+0,57%) и «Полюса» (+0,25%). Они же сохраняют положительный тренд и на настоящий момент. Как писали эксперты «Цифра брокера», любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. Сейчас индекс Мосбиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше в направлении уровня 3000 пунктов, заключают эксперты.

27 января возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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