Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 22 января
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 22 января. На 17:13 мск показатель составил 2896 пунктов, потеряв 1,7% по отношению к закрытию торгов накануне, свидетельствуют данные торговой площадки.
21 января индекс опускался до отметки в 2884 пункта. Показатель голубых фишек также снизился на 1,7%. Среди аутсайдеров бумаги «Сургутнефтегаза» (–3,98%), «ЮГК» (–3,21%), «Мечела» (–2,89%) и обыкновенные акции ВТБ (–4,11%). На рынке акций сказалось увеличение продаж на рынке облигаций, сообщают в «Альфа-инвестициях». Поводом для этого стало сообщение о том, что Минфин зарегистрировал семь дополнительных выпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд руб. каждый. «Повышение доходности безрисковых активов ухудшает инвестиционную привлекательность акций», – подчеркивают аналитики.
С начала торгов индекс Мосбиржи снижается. На открытии торгов 27 января он снижался более чем на 1%. Среди лидеров роста в начале торгов выступили бумаги «Европлана» (+1,82%), N+1 (+0,57%) и «Полюса» (+0,25%). Они же сохраняют положительный тренд и на настоящий момент. Как писали эксперты «Цифра брокера», любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. Сейчас индекс Мосбиржи закрепился выше линии 200-дневного скользящего среднего, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше в направлении уровня 3000 пунктов, заключают эксперты.
27 января возобновились утренние торги на Мосбирже с 06:50 мск. 28 ноября 2024 г. «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов Мосбиржи Марию Патрикееву сообщил о планах биржи в начале 2025 г. возобновить торги в утреннюю сессию на срочном рынке. По ее словам, такое решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.