Мосбиржа планирует запустить торги по выходным в конце II квартала 2025 года
Московская биржа планирует запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке по выходным в конце II квартала 2025 г., рассказал управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.
По его словам, торговая площадка намерена реализовать торги в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Таким образом, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников или выходных. Он уточнил, что Мосбиржа уже представила участникам концепцию организации торгов в выходные в IV квартале 2024 г. Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке.
«Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России», – рассказал Блохин.
Представители Мосбиржи и Банка России в конце прошлой недели обсудили с профучастниками рынка ценных бумаг возможность запуска биржевых торгов в выходные и праздничные дни. 27 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в пяти брокерских компаниях заявил, что на мероприятии в основном присутствовали брокеры, которые выступают за торги в выходные дни, включая Сбербанк, ВТБ, «Т-инвестиции», «Финам». Против выступил представитель QUIK Владимир Курляндчик. Он указал на экономическую нецелесообразность и высокие трудозатраты.
23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.