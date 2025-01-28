Мосбиржа планирует запустить торги по выходным в конце II квартала 2025 года

23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.