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Мосбиржа планирует запустить торги по выходным в конце II квартала 2025 года

Ведомости

Московская биржа планирует запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке по выходным в конце II квартала 2025 г., рассказал управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

По его словам, торговая площадка намерена реализовать торги в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Таким образом, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников или выходных. Он уточнил, что Мосбиржа уже представила участникам концепцию организации торгов в выходные в IV квартале 2024 г. Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке.

«Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России», – рассказал Блохин.

Представители Мосбиржи и Банка России в конце прошлой недели обсудили с профучастниками рынка ценных бумаг возможность запуска биржевых торгов в выходные и праздничные дни. 27 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в пяти брокерских компаниях заявил, что на мероприятии в основном присутствовали брокеры, которые выступают за торги в выходные дни, включая СбербанкВТБ, «Т-инвестиции», «Финам». Против выступил представитель QUIK Владимир Курляндчик. Он указал на экономическую нецелесообразность и высокие трудозатраты. 

23 января руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова заявила журналистам, что у кредитной организации нет очевидного ответа на вопрос, зачем запускать для инвесторов полноценные торги в выходные дни. По ее мнению, с текущим регулированием торги в выходные могут нести в себе дополнительные риски для инвесторов. Котировки бумаг в выходные дни могут быть более волатильными, а инвестор, к примеру, не хочет в этот момент работать и следить за бумагой, объяснила Кубезова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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