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Акционеры «Полюса» одобрили дробление акций компании в 10 раз

Ведомости

Акционеры крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» одобрили дробление акций с коэффициентом 1 к 10. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия информации.

В нем отмечается, что за сплит акций проголосовало 61,99% акционеров, принявших участие в собрании. Размер уставного капитала не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционерам акций.

«Полюс» занимается разработкой месторождений в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Сейчас акция «Полюса» входит в десятку самых дорогих на Мосбирже – ее текущая цена около 17 000 руб. за штуку.

На Мосбирже планируют запустить фондовый индекс эталонных эмитентов. Для отбора таких компаний ЦБ и Мосбиржа разработали специальную программу создания акционерной стоимости. В нее смогут войти эмитенты, чьи акции входят в первый и второй уровни листинга. Они должны будут соответствовать ряду критериев, в которые войдут уровень корпоративного управления, финансовая устойчивость и информационная открытость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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