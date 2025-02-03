Акционеры «Полюса» одобрили дробление акций компании в 10 раз

На Мосбирже планируют запустить фондовый индекс эталонных эмитентов. Для отбора таких компаний ЦБ и Мосбиржа разработали специальную программу создания акционерной стоимости. В нее смогут войти эмитенты, чьи акции входят в первый и второй уровни листинга. Они должны будут соответствовать ряду критериев, в которые войдут уровень корпоративного управления, финансовая устойчивость и информационная открытость.