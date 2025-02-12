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«Аэрофлот» не рассматривает проведение допэмиссии

Ведомости

ПАО «Аэрофлот» не планирует проведение допэмиссии. Об этом заявил директор по связям с инвесторами (IR) и рынкам капитала компании Андрей Напольнов в эфире телеканала РБК.

«Варианты допэмиссии компания не рассматривает, мы много об этом говорили. И много раз говорили о том, что дополнительные эмиссии, которые были в прошлом, в 2020, 2022 гг., были абсолютно вынужденными мерами для компании», – сказал он.

«Аэрофлот» проводил допэмиссию в 2020 и 2022 гг., на фоне пандемии коронавируса и введения антироссийских санкций соответственно. В 2022 г. государство вложило в «Аэрофлот» 52,5 млрд руб. Цена размещения акции составила 34,29 руб. Доля РФ в национальном авиаперевозчике в результате допэмиссии выросла с 57,34% до 73,77%.

В 2020 г. компания привлекла 80 млрд руб. в ходе допэмиссии. Цена размещения составляла 60 руб. за акцию. Акции на 50 млрд руб. выкупило государство на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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