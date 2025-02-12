«Аэрофлот» не рассматривает проведение допэмиссии
ПАО «Аэрофлот» не планирует проведение допэмиссии. Об этом заявил директор по связям с инвесторами (IR) и рынкам капитала компании Андрей Напольнов в эфире телеканала РБК.
«Варианты допэмиссии компания не рассматривает, мы много об этом говорили. И много раз говорили о том, что дополнительные эмиссии, которые были в прошлом, в 2020, 2022 гг., были абсолютно вынужденными мерами для компании», – сказал он.
«Аэрофлот» проводил допэмиссию в 2020 и 2022 гг., на фоне пандемии коронавируса и введения антироссийских санкций соответственно. В 2022 г. государство вложило в «Аэрофлот» 52,5 млрд руб. Цена размещения акции составила 34,29 руб. Доля РФ в национальном авиаперевозчике в результате допэмиссии выросла с 57,34% до 73,77%.
В 2020 г. компания привлекла 80 млрд руб. в ходе допэмиссии. Цена размещения составляла 60 руб. за акцию. Акции на 50 млрд руб. выкупило государство на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).