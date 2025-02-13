«СПБ биржа» расширит список бумаг на торгах в субботу и воскресенье с 14 февраля

3 февраля «СПБ биржа» отчиталась о результатах первых торгов в выходные. В частности, о итогам торгов в субботу и воскресенье 1 и 2 февраля инвесторы заключили 4190 сделок со всеми 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний, говорится в пресс-релизе «СПБ биржи», которая первой в России предоставила такую возможность. Общий объем торгов составил 27,56 млн руб. Возможность заключать сделки на бирже в выходные дни предоставили пять участников торгов. Еще 32 подключались в тестовом или просмотровом режиме.