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«СПБ биржа» расширит список бумаг на торгах в субботу и воскресенье с 14 февраля

Ведомости

С 14 февраля «СПБ биржа» расширит список ценных бумаг, доступных для торговли по субботам, воскресеньям и в утренние часы в будние дни, говорится в сообщении торговой площадки.

Теперь в него войдут 38 позиций, включая акции Совкомбанка, «Северстали», «Русгидро», ЮГК, МКПАО «Хэдхантер» и других компаний. Торги по выходным на «СПБ бирже» стартовали 1 февраля. Они проходят с 10:00 до 19:00 мск и считаются частью утренней сессии торгового дня понедельника. Утренние торги на бирже были запущены 8 августа 2024 года. Сессия проводится с 7:00 до 10:00 мск.

3 февраля «СПБ биржа» отчиталась о результатах первых торгов в выходные. В частности, о итогам торгов в субботу и воскресенье 1 и 2 февраля инвесторы заключили 4190 сделок со всеми 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний, говорится в пресс-релизе «СПБ биржи», которая первой в России предоставила такую возможность. Общий объем торгов составил 27,56 млн руб. Возможность заключать сделки на бирже в выходные дни предоставили пять участников торгов. Еще 32 подключались в тестовом или просмотровом режиме.

«СПБ биржа» заявила о своем решении проводить торги по субботам и воскресеньям 28 января. Торги проходят с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск. Чтобы защитить инвесторов от волатильности котировок, диапазон ценовых колебаний по бумагам в выходные будет существенно сужен по сравнению с будними днями, отметили на бирже. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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