«СПБ биржа» расширит список бумаг на торгах в субботу и воскресенье с 14 февраля
С 14 февраля «СПБ биржа» расширит список ценных бумаг, доступных для торговли по субботам, воскресеньям и в утренние часы в будние дни, говорится в сообщении торговой площадки.
Теперь в него войдут 38 позиций, включая акции Совкомбанка, «Северстали», «Русгидро», ЮГК, МКПАО «Хэдхантер» и других компаний. Торги по выходным на «СПБ бирже» стартовали 1 февраля. Они проходят с 10:00 до 19:00 мск и считаются частью утренней сессии торгового дня понедельника. Утренние торги на бирже были запущены 8 августа 2024 года. Сессия проводится с 7:00 до 10:00 мск.
3 февраля «СПБ биржа» отчиталась о результатах первых торгов в выходные. В частности, о итогам торгов в субботу и воскресенье 1 и 2 февраля инвесторы заключили 4190 сделок со всеми 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний, говорится в пресс-релизе «СПБ биржи», которая первой в России предоставила такую возможность. Общий объем торгов составил 27,56 млн руб. Возможность заключать сделки на бирже в выходные дни предоставили пять участников торгов. Еще 32 подключались в тестовом или просмотровом режиме.
«СПБ биржа» заявила о своем решении проводить торги по субботам и воскресеньям 28 января. Торги проходят с 10.00 до 19.00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой бумаге. В дальнейшем время торгов планируется расширить до 23.50 мск. Чтобы защитить инвесторов от волатильности котировок, диапазон ценовых колебаний по бумагам в выходные будет существенно сужен по сравнению с будними днями, отметили на бирже.