Европейские фондовые рынки растут из-за надежд на окончание конфликта на Украине

На российском рынке также произошел позитивный скачок. Основные торги на Московской бирже 13 февраля открылись резким ростом – индекс вырос в первые минуты на 6,6%, достигнув 3216 пунктов. Рынок рос на фоне новостей о длительном телефонном разговоре российского и американского президентов. Как заявляли эксперты в разговоре с «Ведомостями», рынок долго ждал новостей о возможных переговорах между лидерами двух стран, и вот это случилось, что стало основным триггером динамики на российском рынке.