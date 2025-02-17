Европейские фондовые рынки растут из-за надежд на окончание конфликта на Украине
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 12 февраля, заметно оживил не только российский, но и европейский рынок акций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торгов. В течение недели в фонды европейских акций поступило $2,5 млрд – рекордная сумма за последние два года. Инвесторы, особенно американские, надеются на завершение конфликта, что может благоприятно сказаться на экономиках ведущих европейских стран.
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), зарубежные инвесторы начали возвращаться на европейский рынок акций. Согласно оценкам, основанным на отчетах Bank of America, за неделю, закончившуюся 12 февраля, в фонды, ориентированные на европейские акции, было вложено $2,5 млрд.
Это стало первым приростом с сентября прошлого года и максимальным результатом с января 2023 г. Активизация покупок акций европейских компаний стала реакцией на первые официальные переговоры между лидерами России и США, считают эксперты. Многие участники рынка восприняли это событие как сигнал о возможной разрядке ситуации и снижении издержек для европейских экономик, особенно в энергетической и транспортной сферах.
После телефонного разговора двух лидеров и роста американских фондовых рынков реакция Европы не заставила себя ждать: рынки выросли на 2–5%, по данным Investing. Наибольшие успехи продемонстрировали немецкий DAX, который обновил исторический максимум, и австрийский ATX, достигший значений февраля 2022 г.
На российском рынке также произошел позитивный скачок. Основные торги на Московской бирже 13 февраля открылись резким ростом – индекс вырос в первые минуты на 6,6%, достигнув 3216 пунктов. Рынок рос на фоне новостей о длительном телефонном разговоре российского и американского президентов. Как заявляли эксперты в разговоре с «Ведомостями», рынок долго ждал новостей о возможных переговорах между лидерами двух стран, и вот это случилось, что стало основным триггером динамики на российском рынке.