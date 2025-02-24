Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов на начало торгов

По их словам, основным драйвером могут выступить переговоры. Вскоре возможен очередной раунд переговоров контактных групп США и России, и рынки растут в предчувствии встречи лидеров государств. Есть и «обнадеживающие» сигналы с монетарного фронта – инфляция замедляется, инфляционные ожидания снижаются, состоялось мощное укрепление рубля. Аналогичную позицию высказали в «Альфа-инвестициях», уточнив, что подъему индекса мешает крепкий рубль, но в то же время поддержку оказывает замедление инфляции и инфляционных ожиданий населения. Как прогнозировали в «Цифра брокере», на российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными, возможно, темпами.