Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов на начало торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов на старте торгов 24 февраля. На 10:26 мск он составил 3300,5 пункта, тогда как с начала (10:00 мск) находился на уровне 3310 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На закрытии 21 февраля индекс опустился ниже утренней отметки.

Предварительно, лидерами роста выступают бумаги ММК (+3,34%), «Хэдхантера» (+2,71%), МКПАО «ВК» (+2,49%), «Северстали» (+2,21%) и НЛМК (+2,11%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции «Ростелекома» (–0,44%), а также бумаги «Европлана» (–0,19%) и «Новатэка» (–0,14%). Как подчеркнули в «БКС мир инвестиций», индекс курсирует у принципиальных 3300 пунктов, так как это и верхняя граница осеннего боковика 2023 г., и край глобального нисходящего тренда. «Технически очень важно. В фокусе все те же фундаментальные драйверы – изменчивая геополитика и монетарные страсти», – заявили эксперты.

По их словам, основным драйвером могут выступить переговоры. Вскоре возможен очередной раунд переговоров контактных групп США и России, и рынки растут в предчувствии встречи лидеров государств. Есть и «обнадеживающие» сигналы с монетарного фронта – инфляция замедляется, инфляционные ожидания снижаются, состоялось мощное укрепление рубля. Аналогичную позицию высказали в «Альфа-инвестициях», уточнив, что подъему индекса мешает крепкий рубль, но в то же время поддержку оказывает замедление инфляции и инфляционных ожиданий населения. Как прогнозировали в «Цифра брокере», на российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными, возможно, темпами.

17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. 12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных