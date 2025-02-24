Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов на начало торгов
Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов на старте торгов 24 февраля. На 10:26 мск он составил 3300,5 пункта, тогда как с начала (10:00 мск) находился на уровне 3310 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На закрытии 21 февраля индекс опустился ниже утренней отметки.
Предварительно, лидерами роста выступают бумаги ММК (+3,34%), «Хэдхантера» (+2,71%), МКПАО «ВК» (+2,49%), «Северстали» (+2,21%) и НЛМК (+2,11%). Среди аутсайдеров обыкновенные акции «Ростелекома» (–0,44%), а также бумаги «Европлана» (–0,19%) и «Новатэка» (–0,14%). Как подчеркнули в «БКС мир инвестиций», индекс курсирует у принципиальных 3300 пунктов, так как это и верхняя граница осеннего боковика 2023 г., и край глобального нисходящего тренда. «Технически очень важно. В фокусе все те же фундаментальные драйверы – изменчивая геополитика и монетарные страсти», – заявили эксперты.
По их словам, основным драйвером могут выступить переговоры. Вскоре возможен очередной раунд переговоров контактных групп США и России, и рынки растут в предчувствии встречи лидеров государств. Есть и «обнадеживающие» сигналы с монетарного фронта – инфляция замедляется, инфляционные ожидания снижаются, состоялось мощное укрепление рубля. Аналогичную позицию высказали в «Альфа-инвестициях», уточнив, что подъему индекса мешает крепкий рубль, но в то же время поддержку оказывает замедление инфляции и инфляционных ожиданий населения. Как прогнозировали в «Цифра брокере», на российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными, возможно, темпами.
17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. 12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.