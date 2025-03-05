Мосбиржа увеличит акции на торгах в выходные
Московская биржа планирует добавить новые акции на торгах выходного дня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.
Биржевые паевые фонды могут появиться в выходные в июле – августе. Кроме того, планируется обсуждение добавления облигаций, заявил Блохин.
По словам Блохина, индекс IMOEX2 планируется рассчитывать по выходным после запуска торгов на срочном рынке.
5 марта индекс Мосбиржи отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункт. При этом на открытии он составил 3247 пунктов. По словам аналитиков, инвесторы ожидали конкретики.