Мосбиржа увеличит акции на торгах в выходные

5 марта индекс Мосбиржи отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункт. При этом на открытии он составил 3247 пунктов. По словам аналитиков, инвесторы ожидали конкретики.