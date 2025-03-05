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Мосбиржа увеличит акции на торгах в выходные

Ведомости

Московская биржа планирует добавить новые акции на торгах выходного дня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку торговой площадки Бориса Блохина.

Биржевые паевые фонды могут появиться в выходные в июле – августе. Кроме того, планируется обсуждение добавления облигаций, заявил Блохин.

По словам Блохина, индекс IMOEX2 планируется рассчитывать по выходным после запуска торгов на срочном рынке.

5 марта индекс Мосбиржи отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункт. При этом на открытии он составил 3247 пунктов. По словам аналитиков, инвесторы ожидали конкретики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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