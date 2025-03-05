Goldman и JPMorgan начали предлагать инвесторам рублевые деривативные контракты
Американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan в течение последних недель начали предлагать инвесторам рублевые деривативные контракты, позволяющие спекулировать на курсе рубля без нарушения санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Так называемые беспоставочные форварды (NDF) позволяют зарабатывать на росте рубля, который с начала года укрепился на 20% – больше, чем любая другая валюта в мире. Из-за запрета на прямую работу с российской валютой эти инструменты стали легальной альтернативой для западных инвесторов.
Возобновление интереса к связанным с Россией активам происходит на фоне обсуждения в Вашингтоне возможного частичного снятия санкций в рамках мирных переговоров по Украине. Однако перспективы такого шага остаются неопределенными, а в Европе, вероятно, ограничения сохранятся даже при ослаблении американских санкций. Тем не менее, некоторые инвесторы уже проявляют интерес к российским облигациям, особенно ценным бумагам крупных корпораций.
Основной спрос на российские госбумаги и корпоративные облигации исходит от хедж-фондов и частных инвесторов с Ближнего Востока, не подпадающих под санкции. Особенно востребованы долларовые и еврооблигации таких компаний, как «Газпром» и «Лукойл». По словам одного из трейдеров, интерес к этим активам резко возрос, однако значительный спред между ценами покупки и продажи (до 20 центов на доллар) затрудняет оценку их реальной стоимости.
Интерес к российским активам также проявляют брокеры, предлагая клиентам рублевые облигации Всемирного банка и ЕБРР, которые не попадают под санкции, отмечает агентство. Однако строгие требования комплаенс-служб делают такие инвестиции сложными для большинства западных фондов.
Несмотря на оживление рынка, многие аналитики остаются осторожными. Соучредитель хедж-фонда Promeritum Investment Management Павел Мамай считает, что инвесторы переоценивают потенциал этих активов, а часть санкций закреплена законодательно, что потребует одобрения конгресса США для их отмены. Это делает инвестиции в российские бумаги по-прежнему рискованными.