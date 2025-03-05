Goldman и JPMorgan начали предлагать инвесторам рублевые деривативные контракты

Основной спрос на российские госбумаги и корпоративные облигации исходит от хедж-фондов и частных инвесторов с Ближнего Востока, не подпадающих под санкции. Особенно востребованы долларовые и еврооблигации таких компаний, как «Газпром» и «Лукойл». По словам одного из трейдеров, интерес к этим активам резко возрос, однако значительный спред между ценами покупки и продажи (до 20 центов на доллар) затрудняет оценку их реальной стоимости.