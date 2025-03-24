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В России могут появиться ПИФы на акции без листинга для HFT-трейдинга

Ведомости

Российский рынок коллективных инвестиций в 2025 г. может пополниться новыми инструментами. Управляющие компании рассматривают запуск ПИФов, инвестирующих в акции без биржевого листинга, а также фондов для высокочастотного трейдинга (HFT), сообщает РБК со ссылкой на данные топ-менеджеров.

Как сообщил изданию директор по продуктовому развитию УК «Финам менеджмент» Евгений Цыбульский, компания обсуждает с НАУФОР возможность внедрения таких инструментов. В частности, во II квартале 2025 г. планируется запуск открытого ПИФа (ОПИФ) на основе HFT-торговли с десятью стратегиями Московской биржи. Эти продукты будут доступны неквалифицированным инвесторам.

Директор по стратегии УК «Альфа-капитал» Елена Чикулаева добавила, что обсуждается возможность розничных ПИФов, ориентированных на акции компаний без листинга. Также брокеры планируют расширить линейку фондов, включая инвертированные БПИФы и фонды на товарные рынки. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердил, что профессиональное сообщество ведет диалог с регулятором по вопросам новых инструментов коллективного инвестирования. Однако запуск таких фондов потребует доработки инфраструктуры и нормативной базы.

20 марта стало известно, что Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут содействовать расширению воронки потенциальных эмитентов. Задача таких фондов состоит в том, чтобы стать механизмом привлечения частного капитала для компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. По данным Мосбиржи, работа фондов будет развивать российский рынок капитала и увеличивать число публичных компаний на первичном рынке.

Инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 млрд руб. на первом этапе. Доля биржи в общем объеме вложений будет меньше 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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