В России могут появиться ПИФы на акции без листинга для HFT-трейдинга

20 марта стало известно, что Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут содействовать расширению воронки потенциальных эмитентов. Задача таких фондов состоит в том, чтобы стать механизмом привлечения частного капитала для компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. По данным Мосбиржи, работа фондов будет развивать российский рынок капитала и увеличивать число публичных компаний на первичном рынке.