В России могут появиться ПИФы на акции без листинга для HFT-трейдинга
Как сообщил изданию директор по продуктовому развитию УК «Финам менеджмент» Евгений Цыбульский, компания обсуждает с НАУФОР возможность внедрения таких инструментов. В частности, во II квартале 2025 г. планируется запуск открытого ПИФа (ОПИФ) на основе HFT-торговли с десятью стратегиями Московской биржи. Эти продукты будут доступны неквалифицированным инвесторам.
Директор по стратегии УК «Альфа-капитал» Елена Чикулаева добавила, что обсуждается возможность розничных ПИФов, ориентированных на акции компаний без листинга. Также брокеры планируют расширить линейку фондов, включая инвертированные БПИФы и фонды на товарные рынки. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев подтвердил, что профессиональное сообщество ведет диалог с регулятором по вопросам новых инструментов коллективного инвестирования. Однако запуск таких фондов потребует доработки инфраструктуры и нормативной базы.
20 марта стало известно, что Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций, которые будут содействовать расширению воронки потенциальных эмитентов. Задача таких фондов состоит в том, чтобы стать механизмом привлечения частного капитала для компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. По данным Мосбиржи, работа фондов будет развивать российский рынок капитала и увеличивать число публичных компаний на первичном рынке.
Инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 млрд руб. на первом этапе. Доля биржи в общем объеме вложений будет меньше 20%.