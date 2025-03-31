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Минфин: плановый объем размещения ОФЗ во II квартале составит 1,3 трлн рублей

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Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) во II квартале текущего года составит 1,3 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Ведомство намерено разместить ОФЗ в объеме 400 млрд руб. со сроком погашения до 10 лет, на бумаги со сроком погашения свыше 10 лет – 900 млрд руб.

ОФЗ – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Министерства финансов России. Ведомство занимает денежные средства для того, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.

В 2024 г. за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн руб., говорится в отчете, утвержденном Минфином. По данным ведомства, было выпущено 4,3 млрд облигаций федерального займа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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