Минфин: плановый объем размещения ОФЗ во II квартале составит 1,3 трлн рублей
Плановый объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) во II квартале текущего года составит 1,3 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
Ведомство намерено разместить ОФЗ в объеме 400 млрд руб. со сроком погашения до 10 лет, на бумаги со сроком погашения свыше 10 лет – 900 млрд руб.
ОФЗ – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Министерства финансов России. Ведомство занимает денежные средства для того, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.
В 2024 г. за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн руб., говорится в отчете, утвержденном Минфином. По данным ведомства, было выпущено 4,3 млрд облигаций федерального займа.