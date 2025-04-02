Минфин: в 2025 году на IPO и SPO выйдут 10-12 компаний
В 2025 г. Минфин ожидает выхода на IPO и SPO 10-12 компаний, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка».
По его словам, в ведомстве слышат о том, что многие эмитенты заинтересованы в размещениях. Чебесков назвал неплохим результат 2024 г., когда состоялось 15 IPO и четыре SPO на сумму около 100 млрд руб.
«В этом году, наверное, ожидаем чуть поменьше результаты, может быть, 10-12 компаний пока», – сказал замминистра, добавив, что главная причина сокращения числа размещений – высокая ключевая ставка.
13 марта Чебесков говорил, что Минфин и Банк России рассматривают вариант предоставления господдержки компаниям посредством фондового рынка. Замминистра отмечал, что прежде банки являлись главным каналом доведения субсидий. Теперь же обсуждаются альтернативные механизмы, которые позволят публичным компаниям получать приоритетную поддержку. При этом фондовый рынок должен принять роль полноценного инструмента распределения господдержки. В текущем году также планируется старт программы компенсации затрат на листинг для компаний технологического сектора.