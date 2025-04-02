Минфин: в 2025 году на IPO и SPO выйдут 10-12 компаний

13 марта Чебесков говорил, что Минфин и Банк России рассматривают вариант предоставления господдержки компаниям посредством фондового рынка. Замминистра отмечал, что прежде банки являлись главным каналом доведения субсидий. Теперь же обсуждаются альтернативные механизмы, которые позволят публичным компаниям получать приоритетную поддержку. При этом фондовый рынок должен принять роль полноценного инструмента распределения господдержки. В текущем году также планируется старт программы компенсации затрат на листинг для компаний технологического сектора.