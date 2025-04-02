JetLend объявила об оферте на выкуп дополнительных акций для участников IPO

Цена приобретения составляет 60 руб. за акцию, что соответствует цене размещения в рамках IPO. Подать заявку могут инвесторы, которые приобрели до 230 000 акций в рамках IPO, не перепродавали их с момента старта торгов 26 марта и не заключали никаких соглашений или опционов в отношении этих акций в период с 12 по 25 марта.