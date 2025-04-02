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JetLend объявила об оферте на выкуп дополнительных акций для участников IPO

Ведомости

Краудлендинговая платформа JetLend объявила о запуске безотзывной оферты для инвесторов, которые участвовали в ее IPO. Об этом сообщила пресс-служба компании. Такой механизм позволит инвесторам дополнительно купить акции по цене размещения.

Цена приобретения составляет 60 руб. за акцию, что соответствует цене размещения в рамках IPO. Подать заявку могут инвесторы, которые приобрели до 230 000 акций в рамках IPO, не перепродавали их с момента старта торгов 26 марта и не заключали никаких соглашений или опционов в отношении этих акций в период с 12 по 25 марта.

Подать заявку можно будет в период с 29 сентября 2025 г. по 27 марта 2027 г. Инвестор может купить до 50% от количества акций, приобретенных в ходе IPO и не проданных к моменту подачи заявки.

В феврале в JetLend сообщили, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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