JetLend объявила об оферте на выкуп дополнительных акций для участников IPO
Краудлендинговая платформа JetLend объявила о запуске безотзывной оферты для инвесторов, которые участвовали в ее IPO. Об этом сообщила пресс-служба компании. Такой механизм позволит инвесторам дополнительно купить акции по цене размещения.
Цена приобретения составляет 60 руб. за акцию, что соответствует цене размещения в рамках IPO. Подать заявку могут инвесторы, которые приобрели до 230 000 акций в рамках IPO, не перепродавали их с момента старта торгов 26 марта и не заключали никаких соглашений или опционов в отношении этих акций в период с 12 по 25 марта.
Подать заявку можно будет в период с 29 сентября 2025 г. по 27 марта 2027 г. Инвестор может купить до 50% от количества акций, приобретенных в ходе IPO и не проданных к моменту подачи заявки.
В феврале в JetLend сообщили, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.