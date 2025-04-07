Доля участия розничных инвесторов в публичных размещениях выросла до 40%
В прошлом году доля участия в публичных размещениях розничных инвесторов выросла с 18% (23,6 млрд руб.) до 40% (40,5 млрд руб.). Это следует из обзора Банка России.
В среднем в одном IPO/SPO приняли участие около 36 200 физических лиц (в 2023 г. – 29 800 человек). Максимальное число розничных инвесторов в рамках одного публичного размещения составило 135 000 человек, что почти в 1,5 раза больше показателя 2023 г.
Около 70% от всего числа частных инвесторов составляли неквалифицированные инвесторы. При этом наибольший объем инвестированных средств пришелся на квалифицированных инвесторов – 27,3 млрд руб. (27% от общего объема размещения).
Как отмечает ЦБ, у частных инвесторов отсутствовала привычка участвовать в публичных размещениях – около 39% из них участвовали в IPO/SPO в прошлом году только один раз. Объем инвестиций таких инвесторов составил 7,3 млрд руб., что на 2,6 млрд руб. больше результата 2023 г.
«Ведомости» со ссылкой на Лабораторию финансовой грамотности Центрального университета писали, что за 2022–2024 гг. особенно заметно выросло число инвесторов в двух возрастных группах – среди молодежи 18–20 лет и старшего поколения. На основную возрастную категорию инвесторов, 20–45 лет, приходится 70%. Средний возраст инвестора за указанный период уменьшился на три года и составил 36 лет. В исследовании лаборатории отмечается также, что растет активность женщин – их доля в общем числе инвесторов увеличилась до 45% против 42% в 2022 г. Среди других трендов – снижение доли инвесторов с высшим образованием.