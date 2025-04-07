Доля участия розничных инвесторов в публичных размещениях выросла до 40%

«Ведомости» со ссылкой на Лабораторию финансовой грамотности Центрального университета писали, что за 2022–2024 гг. особенно заметно выросло число инвесторов в двух возрастных группах – среди молодежи 18–20 лет и старшего поколения. На основную возрастную категорию инвесторов, 20–45 лет, приходится 70%. Средний возраст инвестора за указанный период уменьшился на три года и составил 36 лет. В исследовании лаборатории отмечается также, что растет активность женщин – их доля в общем числе инвесторов увеличилась до 45% против 42% в 2022 г. Среди других трендов – снижение доли инвесторов с высшим образованием.