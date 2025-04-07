Сбербанк снизит ставки по основным вкладам на 1 процентный пункт с 11 апреля
Для клиентов, использующих пакет «Сбер премьер», максимальная ставка для размещения средств на период от 4 до 5 месяцев составит 20,25%. В банке отметили, что изменения условий не затронут вклады, оформленные до установленной даты.
Что касается условий по накопительному счету, то они остаются без изменений, рассказали в кредитной организации. Сейчас максимальная ставка по данному продукту составляет 22%.
Сейчас максимальные ставки по программам «Лучший %» и «Сбер вклад» достигают 21% (в случае со «Сбер премьером» – 21,25%).
25 марта стало известно, что Сбербанк рассматривает снижение ставок по рыночной ипотеке в скором времени. В начале марта банк снизил ставки по рыночным ипотечным кредитам на 1%–1,5% в зависимости от суммы первоначального взноса.