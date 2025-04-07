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Допэмиссию VK на 115 млрд рублей выкупят ключевые российские акционеры компании

Ведомости

VK проведет дополнительную эмиссию акций на сумму до 115 млрд руб. Их смогут выкупить закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) ключевых российских акционеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, совет директоров утвердил, что акционеры VK получат 15 календарных дней для реализации преимущественного права после официального уведомления. Оно будет направлено сразу после регистрации нового выпуска в Банке России.

На фоне новости акции VK сократили падение на Московской бирже. Если до публикации сообщения они теряли свыше 5%, то к 20:04 мск снижение замедлилось до 2,5%, а котировки отскочили до отметки 256,8 руб.

28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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