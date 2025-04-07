Допэмиссию VK на 115 млрд рублей выкупят ключевые российские акционеры компании
Кроме того, совет директоров утвердил, что акционеры VK получат 15 календарных дней для реализации преимущественного права после официального уведомления. Оно будет направлено сразу после регистрации нового выпуска в Банке России.
На фоне новости акции VK сократили падение на Московской бирже. Если до публикации сообщения они теряли свыше 5%, то к 20:04 мск снижение замедлилось до 2,5%, а котировки отскочили до отметки 256,8 руб.
28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.