Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи»
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи» (SPBE) после их падения на 20%, следует из информации на сайте площадки.
Цена по состоянию на 13:08 мск составила 188,3 руб., было отмечено снижение на более 20%. На фоне этого начался дискретный аукцион с 13:12 мск. Окончание аукциона состоялось в 13:42 мск.
В 13:45 мск биржа сообщила, что были изменены значения нижней границы ценового коридора (до 0,0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,0 руб., эквивалентно ставке 100%) ценной бумаги «СПБ биржи».
3 апреля стало известно, что с 10 апреля Мосбиржа на срочном рынке дополнит перечень производных инструментов премиальными опционами на обыкновенные акции ПАО «СПБ биржа». Инвесторам будут предложены опционы с недельными и месячными сроками исполнения.
Исполнение контрактов будет проходить каждую среду на основе цены базового актива, определяемой по результатам аукциона закрытия на фондовом рынке Мосбиржи. Премиальный опцион предполагает единовременную уплату премии покупателем, без ежедневного начисления и списания вариационной маржи.