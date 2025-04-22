Газета
Телеграм
/ Инвестиции

Как будет работать Мосбиржа в период майских праздников

Ведомости

Московская биржа опубликовала график работы на период майских праздников. Он размещен на официальном сайте площадки.

Так, 2 и 8 мая торги будут проводиться на следующих рынках: фондовом, рынке депозитов и кредитов, срочном рынке, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), валютном рынке и рынке драгоценных металлов. При этом заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.

3–4 мая и 10–11 мая торги на фондовом рынке будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня. А 1 и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.

5–7 мая торги на всех рынках – фондовом, денежном, валютном, рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ – будут проводиться в обычном режиме.

30 апреля торги также пройдут в штатном режиме, включая утренние и вечерние сессии.

«Сервис регистрации новых клиентов участников торгов доступен во все торговые рабочие и выходные дни», – пояснили представители площадки.

16 апреля стало известно, что Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы. С 22 апреля стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных