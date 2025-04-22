Как будет работать Мосбиржа в период майских праздников
Московская биржа опубликовала график работы на период майских праздников. Он размещен на официальном сайте площадки.
Так, 2 и 8 мая торги будут проводиться на следующих рынках: фондовом, рынке депозитов и кредитов, срочном рынке, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), валютном рынке и рынке драгоценных металлов. При этом заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.
3–4 мая и 10–11 мая торги на фондовом рынке будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня. А 1 и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.
5–7 мая торги на всех рынках – фондовом, денежном, валютном, рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ – будут проводиться в обычном режиме.
30 апреля торги также пройдут в штатном режиме, включая утренние и вечерние сессии.
«Сервис регистрации новых клиентов участников торгов доступен во все торговые рабочие и выходные дни», – пояснили представители площадки.
16 апреля стало известно, что Мосбиржа расширит торговлю фьючерсами на международные активы. С 22 апреля стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).