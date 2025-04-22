Как будет работать Мосбиржа в период майских праздников

Так, 2 и 8 мая торги будут проводиться на следующих рынках: фондовом, рынке депозитов и кредитов, срочном рынке, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), валютном рынке и рынке драгоценных металлов. При этом заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.