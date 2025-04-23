Мосбиржа и «Альфа-капитал» запустили инвестфонды под управлением блогеров
Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи и УК «Альфа-капитал» запустили продажи авторских фондов – паев открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Управляют ими авторы инвестиционных Telegram-каналов: Назар Щетинин («Вредный инвестор»), Иван Крейнин (Investment Diary) и Константин Кудрицкий («Спроси Василича»).
Фонды доступны неквалифицированным инвесторам, минимальная сумма инвестиций – 100 руб. Совокупный лимит расходов и вознаграждений составляет 2,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Выйти из него можно без ограничений, комиссии за покупку и продажу на маркетплейсе не взимаются, сообщила Мосбиржа.
Линейка новых продуктов включает три фонда. «Блэк лайн» под управлением Щетинина сосредоточится на акциях компаний, способных создавать стоимость для их держателей, при этом эксперт будет открывать позиции в моменты активного развития бизнеса.
Второй продукт – «Великолепная семерка» под управлением Крейнина. На основе семи ключевых критериев в портфель фонда будут отбираться акции, способные показать рост в условиях любой рыночной среды, заявлет Мосбиржа.
Еще один ОПИФ – «Матрешка а-ля Рус» под управлением Кудрицкого. Диверсифицированный по классам активов портфель будет включать акции и облигации компаний из множества отраслей, которые по-разному реагируют на ситуацию в экономике.
В апреле Банк России сообщил, что в прошлом году доля участия в публичных размещениях розничных инвесторов выросла с 18% (23,6 млрд руб.) до 40% (40,5 млрд руб.). В среднем в одном IPO/SPO участвовали около 36 200 физических лиц (в 2023 г. – 29 800 человек). Максимальное число розничных инвесторов в рамках одного публичного размещения составило 135 000 человек, что почти в 1,5 раза больше показателя 2023 г. Около 70% от всего числа частных инвесторов составляли неквалифицированные инвесторы. При этом у них отсутствовала привычка регулярно участвовать в публичных размещениях – около 39% из них участвовали в IPO/SPO в прошлом году только один раз, отмечал ЦБ. В то же время объем инвестиций таких инвесторов составил 7,3 млрд руб., что на 2,6 млрд руб. больше результата 2023 г.