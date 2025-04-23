Мосбиржа и «Альфа-капитал» запустили инвестфонды под управлением блогеров

В апреле Банк России сообщил, что в прошлом году доля участия в публичных размещениях розничных инвесторов выросла с 18% (23,6 млрд руб.) до 40% (40,5 млрд руб.). В среднем в одном IPO/SPO участвовали около 36 200 физических лиц (в 2023 г. – 29 800 человек). Максимальное число розничных инвесторов в рамках одного публичного размещения составило 135 000 человек, что почти в 1,5 раза больше показателя 2023 г. Около 70% от всего числа частных инвесторов составляли неквалифицированные инвесторы. При этом у них отсутствовала привычка регулярно участвовать в публичных размещениях – около 39% из них участвовали в IPO/SPO в прошлом году только один раз, отмечал ЦБ. В то же время объем инвестиций таких инвесторов составил 7,3 млрд руб., что на 2,6 млрд руб. больше результата 2023 г.