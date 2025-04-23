На майских праздниках торги на «СПБ бирже» будут проводиться ежедневно
В период майских праздников с 1 по 11 мая торги на «СПБ бирже» будут проводить ежедневно. Об этом сообщили на официальной странице торговой площадки.
1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая торги начнутся в 10:00 мск, а 2, 5, 6, 7 и 8 мая – в 07:00 мск. Окончание торгов во все дни установлено на 23:50 мск.
Расчеты по заключенным сделкам также будут проводиться в определенные даты. Например, по сделкам 1 и 2 мая расчеты состоятся 5 мая. По сделкам 3, 4 и 5 мая – 6 мая. По сделкам 6 мая – 7 мая. По сделкам 7 мая – 8 мая. По сделкам 8 мая расчеты перенесены на 12 мая. А по сделкам 9, 10 и 11 мая расчеты будут проведены 13 мая.
«Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок доступны 90 российских ценных бумаг, в будние дни – 218 российских ценных бумаг», – поясняется в сообщении биржи.
22 апреля свой режим работы на грядущих праздниках публиковала Московская биржа. Здесь 1 и 9 мая торги на всех рынках не будут проводиться. А 3–4 мая и 10–11 мая торги на фондовом рынке будут осуществляться в рамках дополнительной сессии выходного дня.