На майских праздниках торги на «СПБ бирже» будут проводиться ежедневно

Расчеты по заключенным сделкам также будут проводиться в определенные даты. Например, по сделкам 1 и 2 мая расчеты состоятся 5 мая. По сделкам 3, 4 и 5 мая – 6 мая. По сделкам 6 мая – 7 мая. По сделкам 7 мая – 8 мая. По сделкам 8 мая расчеты перенесены на 12 мая. А по сделкам 9, 10 и 11 мая расчеты будут проведены 13 мая.