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/ Инвестиции

На майских праздниках торги на «СПБ бирже» будут проводиться ежедневно

Ведомости

В период майских праздников с 1 по 11 мая торги на «СПБ бирже» будут проводить ежедневно. Об этом сообщили на официальной странице торговой площадки.

1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая торги начнутся в 10:00 мск, а 2, 5, 6, 7 и 8 мая – в 07:00 мск. Окончание торгов во все дни установлено на 23:50 мск.

Расчеты по заключенным сделкам также будут проводиться в определенные даты. Например, по сделкам 1 и 2 мая расчеты состоятся 5 мая. По сделкам 3, 4 и 5 мая – 6 мая. По сделкам 6 мая – 7 мая. По сделкам 7 мая – 8 мая. По сделкам 8 мая расчеты перенесены на 12 мая. А по сделкам 9, 10 и 11 мая расчеты будут проведены 13 мая.

«Всего на торгах в выходные дни инвесторам для заключения сделок доступны 90 российских ценных бумаг, в будние дни – 218 российских ценных бумаг», – поясняется в сообщении биржи.

22 апреля свой режим работы на грядущих праздниках публиковала Московская биржа. Здесь 1 и 9 мая торги на всех рынках не будут проводиться. А 3–4 мая и 10–11 мая торги на фондовом рынке будут осуществляться в рамках дополнительной сессии выходного дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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