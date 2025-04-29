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СПБ биржа расширит список ценных бумаг для торгов в выходные дни

Ведомости

СПБ биржа объявила о расширении списка ценных бумаг, доступных для торгов в утреннюю дополнительную сессию, включая выходные дни, начиная с 30 апреля. Об этом сообщила торговая площадка.

Таким образом, инвесторам на торгах в выходные будут доступны 102 российские ценные бумаги. Среди новых бумаг, добавленных к списку, значатся акции ПАО «ИВА» (IVAT), ПАО «Аптечная сеть 36,6» (APTK), ПАО «Диасофт» (DIAS) и другие.

В майские праздники торги на СПБ бирже будут проводиться ежедневно. Однако расчеты по заключенным сделкам будут осуществляться только в определенные даты.

28 апреля появилась информация о финансовых результатах СПБ биржи за 2024 г. Чистая прибыль площадки выросла на 57% и достигла 1,065 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 21,4 млрд руб., а показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 5,03%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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