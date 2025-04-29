СПБ биржа расширит список ценных бумаг для торгов в выходные дни
СПБ биржа объявила о расширении списка ценных бумаг, доступных для торгов в утреннюю дополнительную сессию, включая выходные дни, начиная с 30 апреля. Об этом сообщила торговая площадка.
Таким образом, инвесторам на торгах в выходные будут доступны 102 российские ценные бумаги. Среди новых бумаг, добавленных к списку, значатся акции ПАО «ИВА» (IVAT), ПАО «Аптечная сеть 36,6» (APTK), ПАО «Диасофт» (DIAS) и другие.
В майские праздники торги на СПБ бирже будут проводиться ежедневно. Однако расчеты по заключенным сделкам будут осуществляться только в определенные даты.
28 апреля появилась информация о финансовых результатах СПБ биржи за 2024 г. Чистая прибыль площадки выросла на 57% и достигла 1,065 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 21,4 млрд руб., а показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 5,03%.