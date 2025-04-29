Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Как говорил «Ведомостям» ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов, снижение финрезультатов ММК связано с сокращением операционной рентабельности из-за роста себестоимости сляба и сокращения продаж стальной продукции. По его словам, в 2025 г. компания получит выручку на уровне 2024 г., но EBITDA при этом снизится на 5-10% из-за роста себестоимости производства. Свободный денежный поток, по расчетам аналитика, в этом году может оказаться «ближе к нулевой отметке».