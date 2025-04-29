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Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ведомости

Совет директоров ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат) рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2024 г. По итогам первого полугодия ММК выплатил 2,494 руб. на акцию.

«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ММК" принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2024 г.», – говорится в сообщении. Рекомендация была дана единогласно.

По итогам 2024 г. ММК заработал 79,7 млрд руб. чистой прибыли – это на 33% меньше по сравнению с 2023 г. Выручка за отчетный период выросла на 0,7% до 768,5 млрд руб. Себестоимость продаж ММК снизилась на 9% в прошлом году до 592,4 млрд руб., показатель EBITDA – на 22% до 153 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась до 19,9%.

Как говорил «Ведомостям» ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов, снижение финрезультатов ММК связано с сокращением операционной рентабельности из-за роста себестоимости сляба и сокращения продаж стальной продукции. По его словам, в 2025 г. компания получит выручку на уровне 2024 г., но EBITDA при этом снизится на 5-10% из-за роста себестоимости производства. Свободный денежный поток, по расчетам аналитика, в этом году может оказаться «ближе к нулевой отметке».

По итогам I квартала 2025 г. чистая прибыль ПАО «ММК» составила 3,14 млрд руб., что на 86,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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