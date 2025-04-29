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«Промомед» привлек 1,6 млрд рублей через размещение облигаций нового формата

Ведомости

ПАО «Промомед» привлек финансирование на сумму более 1,6 млрд руб. через размещение структурных облигаций, сообщили в фармацевтической компании.

«Объем привлечения составил более 1,6 млрд руб. и подтвердил высокий интерес инвесторов к стратегии роста “Промомед” и новому инвестиционному продукту», – говорится в сообщении.

Уточняется, что доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации «Промомеда», защита капитала обеспечена дочерней компанией ООО «Промомед ДМ», обладающей кредитным рейтингом ruA- от «Эксперт РА». Участие в размещении приняли более 400 квалифицированных инвесторов.

Как рассказал генеральный директор ПАО Александр Ефремов, новый инвестпродукт обеспечивает защиту капитала и привязан к росту стоимости акций компании.

Чистая прибыль ПАО «Промомед» по МСФО сократилась на 3% и составила 2,88 млрд руб. по итогам 2024 г. Чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы (связанные с проведением IPO, а также на созданный резерв по налогу на прибыль), выросла на 21,6% до 4,03 млрд руб. Выручка выросла до 21,45 млрд руб. (+ 35,4%). Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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