«Промомед» привлек 1,6 млрд рублей через размещение облигаций нового формата
ПАО «Промомед» привлек финансирование на сумму более 1,6 млрд руб. через размещение структурных облигаций, сообщили в фармацевтической компании.
«Объем привлечения составил более 1,6 млрд руб. и подтвердил высокий интерес инвесторов к стратегии роста “Промомед” и новому инвестиционному продукту», – говорится в сообщении.
Уточняется, что доход по структурным облигациям привязан к росту капитализации «Промомеда», защита капитала обеспечена дочерней компанией ООО «Промомед ДМ», обладающей кредитным рейтингом ruA- от «Эксперт РА». Участие в размещении приняли более 400 квалифицированных инвесторов.
Как рассказал генеральный директор ПАО Александр Ефремов, новый инвестпродукт обеспечивает защиту капитала и привязан к росту стоимости акций компании.
Чистая прибыль ПАО «Промомед» по МСФО сократилась на 3% и составила 2,88 млрд руб. по итогам 2024 г. Чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы (связанные с проведением IPO, а также на созданный резерв по налогу на прибыль), выросла на 21,6% до 4,03 млрд руб. Выручка выросла до 21,45 млрд руб. (+ 35,4%). Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38%.