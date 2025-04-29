«Промомед» привлек 1,6 млрд рублей через размещение облигаций нового формата

Чистая прибыль ПАО «Промомед» по МСФО сократилась на 3% и составила 2,88 млрд руб. по итогам 2024 г. Чистая прибыль, скорректированная на разовые расходы (связанные с проведением IPO, а также на созданный резерв по налогу на прибыль), выросла на 21,6% до 4,03 млрд руб. Выручка выросла до 21,45 млрд руб. (+ 35,4%). Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38%.