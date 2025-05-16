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«Ламбумиз» планирует направить часть прибыли на выплату дивидендов за 2024 год

Ведомости

Производитель картонной упаковки для молочной продукции ПАО «Ламбумиз» планирует направить часть чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 г. Об этом сообщила финансовый директор компании Татьяна Комиссарова.

«Мы планируем распределить часть прибыли на дивиденды, но мы пока не определились, какая это будет часть», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Комиссарова добавила, что минимальный уровень выплат составляет 10% от чистой прибыли компании.

По итогам 2024 г. чистая прибыль ПАО «Ламбумиз» по МСФО снизилась на 10,8% до 269 млн руб. Выручка ПАО составила 2,75 млрд руб., что на 7,1% больше, чем в 2023 г.

Долг компании сократился до 108 млн руб., чистый финансовый долг составил 495 млн руб. Как поясняли в «Ламбумизе», привлеченные в ходе первичного публичного предложения (IPO) средства были направлены на реализацию инвестиционной программы лишь частично.

В октябре 2024 г. «Ламбумиз» провел IPO, где привлек 802 млн руб. В ходе IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября с тикером LMBZ. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 руб. за акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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