«Ламбумиз» планирует направить часть прибыли на выплату дивидендов за 2024 год
Производитель картонной упаковки для молочной продукции ПАО «Ламбумиз» планирует направить часть чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2024 г. Об этом сообщила финансовый директор компании Татьяна Комиссарова.
«Мы планируем распределить часть прибыли на дивиденды, но мы пока не определились, какая это будет часть», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Комиссарова добавила, что минимальный уровень выплат составляет 10% от чистой прибыли компании.
По итогам 2024 г. чистая прибыль ПАО «Ламбумиз» по МСФО снизилась на 10,8% до 269 млн руб. Выручка ПАО составила 2,75 млрд руб., что на 7,1% больше, чем в 2023 г.
Долг компании сократился до 108 млн руб., чистый финансовый долг составил 495 млн руб. Как поясняли в «Ламбумизе», привлеченные в ходе первичного публичного предложения (IPO) средства были направлены на реализацию инвестиционной программы лишь частично.
В октябре 2024 г. «Ламбумиз» провел IPO, где привлек 802 млн руб. В ходе IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября с тикером LMBZ. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 руб. за акцию.