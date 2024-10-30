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Изготовитель упаковки «Ламбумиз» привлек на IPO 802 млн рублей

Ведомости

Производитель картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» в рамках первичного публичного предложения (IPO) привлек 802 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября с тикером LMBZ. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 руб. за акцию.

«Компания приняла решение о размещении по цене 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн руб.», – говорится в сообщении «Ламбумиз».

По итогам сделки free-float составит 10% от общего количества акций.

Привлеченные в ходе IPO средства «Ламбумиз» планирует направить на строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 000 кв. м для изготовления асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.

Компания анонсировала планы по проведению IPO в мае этого года. Акционеры 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Накануне «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках IPO. Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 руб. на бумагу, следовало из заявления компании.

По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии достигла 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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