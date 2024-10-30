Изготовитель упаковки «Ламбумиз» привлек на IPO 802 млн рублей

Компания анонсировала планы по проведению IPO в мае этого года. Акционеры 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Накануне «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках IPO. Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 руб. на бумагу, следовало из заявления компании.