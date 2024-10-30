Изготовитель упаковки «Ламбумиз» привлек на IPO 802 млн рублей
Производитель картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» в рамках первичного публичного предложения (IPO) привлек 802 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.
В ходе IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября с тикером LMBZ. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 руб. за акцию.
«Компания приняла решение о размещении по цене 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн руб.», – говорится в сообщении «Ламбумиз».
По итогам сделки free-float составит 10% от общего количества акций.
Привлеченные в ходе IPO средства «Ламбумиз» планирует направить на строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 000 кв. м для изготовления асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.
Компания анонсировала планы по проведению IPO в мае этого года. Акционеры 1 июля одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. Накануне «Ламбумиз» объявило ценовой диапазон при размещении в рамках IPO. Совет директоров определил цену по нижней границе в 425 руб. на бумагу, следовало из заявления компании.
По итогам первого полугодия 2024 г. по МСФО выручка «Ламбумиз» составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии достигла 11,6%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%.