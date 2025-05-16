ЦБ снизил критерий дохода для квалифицированных инвесторов

В середине марта 2025 г. ЦБ РФ сообщил об обновлении критериев, при соблюдении которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Тогда средний годовой доход (за два последних года) должен был быть равен сумме не менее 20 млн руб. При этом регулятор предлагал не учитывать деньги, полученные от продажи недвижимости.