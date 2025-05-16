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ЦБ снизил критерий дохода для квалифицированных инвесторов

Ведомости

Уровень среднего годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 млн до 12 млн руб. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок», передает «РИА Новости».

Мамута подтвердил, что «ровно эта цифра» – 12 млн руб. – значится в нормативном акте, который сегодня одобрил совет директоров для направления в Минюст.

В середине марта 2025 г. ЦБ РФ сообщил об обновлении критериев, при соблюдении которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Тогда средний годовой доход (за два последних года) должен был быть равен сумме не менее 20 млн руб. При этом регулятор предлагал не учитывать деньги, полученные от продажи недвижимости.

31 марта стало известно, что НАУФОР считает необоснованным повышение по этому критерию до столь высокой цифры, так как она доступна «крайне незначительному» количеству граждан. Реальная средняя зарплата работников в 2024 г., по данным Росстата, составила около 109 000 руб. в месяц, заявили в ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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