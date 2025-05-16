ЦБ снизил критерий дохода для квалифицированных инвесторов
Уровень среднего годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 млн до 12 млн руб. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок», передает «РИА Новости».
Мамута подтвердил, что «ровно эта цифра» – 12 млн руб. – значится в нормативном акте, который сегодня одобрил совет директоров для направления в Минюст.
В середине марта 2025 г. ЦБ РФ сообщил об обновлении критериев, при соблюдении которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Тогда средний годовой доход (за два последних года) должен был быть равен сумме не менее 20 млн руб. При этом регулятор предлагал не учитывать деньги, полученные от продажи недвижимости.
31 марта стало известно, что НАУФОР считает необоснованным повышение по этому критерию до столь высокой цифры, так как она доступна «крайне незначительному» количеству граждан. Реальная средняя зарплата работников в 2024 г., по данным Росстата, составила около 109 000 руб. в месяц, заявили в ассоциации.